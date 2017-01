Straßburg - Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat sich alarmiert über wachsende Gewalt gegen Journalisten in Europa geäußert. Seit Jänner 2015 seien in den Mitgliedstaaten den Europarats 16 Journalisten getötet und zahlreiche weitere bei tätlichen Angriffen verletzt worden, stellte die Versammlung am Dienstag in einer Entschließung fest.

Besonders Besorgnis erregend sei die Lage in der Türkei und in der Ukraine. Einige der tödlichen Angriffe auf Journalisten seien zudem bis heute nicht aufgeklärt worden, heißt es in der Entschließung. Dies gelte etwa für den aus Weißrussland stammenden Radioreporter Pawel Scheremet, der im Juli vergangenen Jahres in Kiew durch eine Autobombe getötet wurde und für den türkischen Pressefotografen Mustafa Cambaz. Er wurde den Angaben zufolge in der Nacht zum 16. Juli 2016 - wenige Stunden nach dem Putschversuch - in Istanbul durch einen Kopfschuss getötet.

Viele Angriffe noch ungeklärt

Auch die tödlichen Schüsse auf den syrischen Fernsehjournalisten Naji Jerf in der türkischen Stadt Gaziantep seien bisher nicht geklärt. Jerf hatte mehrere Dokumentarfilme über die Gräueltagen sowohl der Jihadistenmiliz IS (Daesh) als auch der syrischen Regierungstruppen gedreht.

In der Türkei habe sich seit dem gescheiterten Putschversuch die Lage für Medien und Journalisten drastisch verschlechtert, kritisierte die Versammlung. Mehr als hundert Reporter seien festgenommen oder inhaftiert worden, 330 Journalisten sei die offizielle Pressekarte entzogen worden. Unter den seit dem Staatsstreich erlassenen Notstandsgesetzen seien zudem 60 Zeitungen und Zeitschriften, 16 Fernsehsender, 23 Radiosender und drei Nachrichtenagenturen geschlossen worden.

Alarmierend sei die Lage auch auf der vor knapp drei Jahren von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim, heißt es in der Entschließung weiter. So sei der ukrainische Filmproduzent Oleg Senzow von der Krim nach Russland verschleppt und dort von einem Militärgericht in einen international kritisierten Schauprozess zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

Auch ein früherer Frankreich-Korrespondent der amtlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform sei seit dem 30. September in Russland inhaftiert. Ihm drohe ein Prozess wegen „Spionage“. Die Versammlung forderte Moskau auf, beide Männer unverzüglich in die Ukraine ausreisen zu lassen.

„Plattform zum Schutz des Journalismus“

Der in Straßburg ansässige Europarat hatte im April 2015 eine „Plattform zum Schutz des Journalismus und zur Sicherheit der Journalisten“ eingerichtet. Journalistengewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen sind aufgerufen, dieser Plattform Angriffe auf Journalisten und Medien zu melden. Anschließend bittet die paneuropäische Länderorganisation die betroffenen Staaten um eine Stellungnahme.

Dem Bericht zufolge wurden der Plattform bisher mehr als 230 tätliche Angriffe gegen Journalisten in 32 der 47 Europaratsländer gemeldet. In 95 Fällen reagierten die betroffenen Staaten offiziell auf die Anschuldigungen.

Der Versammlung gehören 318 nationale Abgeordnete aus den 47 Mitgliedsländern des Europarats an. Die 18 russischen Mitglieder boykottieren aber die Sitzungen, seit ihnen die Versammlung im April 2014 aus Protest gegen die Annexion der Krim das Stimmrecht entzogen hat. Die Parlamentarische Versammlung trifft sich vier Mal jährlich zu Plenarsitzungen in Straßburg. (APA/AFP)