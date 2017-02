Bukarest/Brüssel – Die Lockerung der Anti-Korruptions-Gesetze in Rumänien hat scharfe Kritik im In- und Ausland ausgelöst. Tausende Rumänen demonstrierten am Dienstagabend gegen ihre Regierung, nachdem diese per Dekret mehrere Vergehen für straffrei erklärt hatte.

Amtsmissbrauch wird nur noch mit Gefängnis bestraft, wenn der Streitwert höher als umgerechnet 44.000 Euro liegt. Die EU-Kommission äußerte am Mittwoch „große Sorge“, zumal Bukarest auch eine Amnestie für korrupte Politiker anstrebt.

Justizminister Florin Iordache sagte am Dienstagabend in Bukarest, mit der Verabschiedung der Neuregelungen sei die Gesetzgebung nun wieder „auf einer Linie mit den Entscheidungen des Verfassungsgerichts“.

Zehntausend Demonstranten allein in Bukarest

Unmittelbar nach Erlass des Dekrets gingen allein in der Hauptstadt Bukarest nach Schätzungen rumänischer Medien 10.000 Menschen auf die Straße. Vor dem Regierungssitz versammelte Demonstranten riefen „Rücktritt“ und „Diebe“, wie AFP-Journalisten berichteten. Weitere Demonstrationen gab es Medienberichten zufolge unter anderem in den Städten Cluj im Nordwesten, Sibiu im Zentrum, Timisoara (Temesvar) im Westen und Iasi im Nordosten.

Gegen die Neuregelung hatte sich auch der 2014 zum Präsidenten gewählte Klaus Iohannis ausgesprochen. Der Staatschef, der mit dem Versprechen angetreten war, das ärmste EU-Land während seiner fünfjährigen Amtszeit von Korruption zu befreien, sprach in einer Erklärung von einem „Trauertag für den Rechtsstaat, dem ein harter Schlag von den Gegnern der Justiz und des Kampfes gegen die Korruption versetzt“ worden sei.

Präsident nahm selbst an Protesten teil

Iohannis hatte sogar an ersten Protesten teilgenommen, die sich gegen die geplanten Gesetzesänderungen richteten. Kritik kam auch vom Generalstaatsanwalt, dem Obersten Gericht und der Anti-Korruptions-Behörde. Die neue sozialdemokratische Regierung unter Premier Sorin Grindeanu ist erst seit weniger als einem Monat im Amt.

Die Änderungen könnte es zahlreichen Politikern ermöglichen, einer Strafverfolgung zu entgehen. So dürfte der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei (PSD), Liviu Dragnea, in einem Prozess um Scheinbeschäftigung wohl weitgehend ungeschoren davonkommen. Der Streitwert liegt in seinem Fall bei 24.000 Euro, also deutlich unter der neuen Untergrenze von 44.000 Euro. Durch die Verabschiedung per Dekret wurde das Parlament umgangen, die Neuregelung tritt umgehend in Kraft.

Darüber hinaus legte die Regierung dem Parlament ein Gesetzesvorhaben zur Amnestie von Straftätern vor, die zu weniger als fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Von der Haftentlassung würden rund 2.500 Häftlinge profitieren - darunter mehrere Politiker, die wegen Korruption in Haft sitzen. Angesichts des öffentlichen Widerstands verzichtete die Regierung aber darauf, auch die Amnestie per Dekret zu beschließen.

Scharfe Kritik der EU-Kommission

Ungewöhnlich scharf kritisierte die EU-Kommission die Gesetzeslockerung. „Der Kampf gegen Korruption muss vorangebracht, nicht rückgängig gemacht werden“, erklärten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und sein Stellvertreter Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel. Die Behörde verfolge „die jüngsten Entwicklungen in Rumänien mit großer Sorge“.

Wegen Defiziten bewertet die EU-Kommission seit dem EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens im Jahr 2007 Fortschritte beider Länder im Bereich der Justizreform und im Kampf gegen die Korruption in einem besonderen Monitoring-Prozess. Die Regierungen beider Staaten forderten zuletzt immer wieder, die Überwachung im Rahmen des sogenannten Kooperations- und Kontrollverfahrens zu beenden. Juncker und Timmermans erklärten nun zu Rumänien, der wirksame Kampf gegen Korruption sei „entscheidend“ für ein Ende des Überwachungsverfahrens.

Der Oberste Justizrat als Kontrollorgan will noch am Mittwoch gegen den Erlass der Regierung im Eilverfahren vor dem Verfassungsgericht vorgehen. „Das Problem ist, dass man nicht so handeln kann wie es die Regierung getan hat in einem Rechtsstaat, der Rumänien ist und bleiben will“, sagte Ratspräsidentin Mariana Ghena. Die zentristischen Oppositionsparteien Nationalliberale (PNL) und die populistische „Union rettet Rumänien“ (USR) will noch am Mittwoch einen Misstrauensantrag gegen die Regierung im Parlament einbringen. Wegen der klaren Mehrheit der Regierung dürfte dieser aber scheitern. (APA/AFP/Reuters)