Innsbruck – Nicht nur bei den Zulaufstrecken zum Brennertunnel gibt es Handlungsbedarf, sondern auch bei den verkehrspolitischen Begleitmaßnahmen für die Verlagerung des Schwerverkehrs: Das 2009 ambitioniert gestartete Aktionsprogramm der Brenner-Korridor-Plattform wurde 2016 aktualisiert und ergänzt. Doch was fehlt, sind die verbindlichen Unterschriften der Verkehrsminister aus Österreich, Deutschland und Italien. Terminliche Gründe werden dafür genannt. Doch weitergegangen ist bisher politisch ohnehin nicht viel. Insgesamt geht es darum, die Transportwirtschaft zum Umladen auf die Schiene zu bewegen. Dafür benötigt es Terminals. „In Bayern ist aber noch keine Entscheidung über einen Bahnterminal wie in Wörgl gefallen“, erklärt BBT-Chef Konrad Bergmeister. Ein anderer, zentraler Eckpfeiler sind Mautmodelle, um den Straßentransit zu verteuern und die Schiene wettbewerbsfähiger zu machen. Doch hier muss die Bahn laufend Rückschläge hinnehmen: Die Mauttarife für Lkw am Brenner wurden um bis zu 17 Prozent gesenkt, gleichzeitig wollen die italienischen Staatsbahnen ab 1. Jänner 2018 die Benützungsgebühren für Personenzüge um 66 Prozent von 2,70 Euro pro Kilometer auf 4,50 Euro anheben. Beim Güterverkehr ist eine Preissteigerung bei der Schienenmaut von einem Euro pro Kilometer geplant (+46 Prozent). Statt 2,15 Euro wären 3,15 Euro zu bezahlen. Die ÖBB haben geklagt, das Verfahren läuft. Für Bergmeister ist die Erhöhung der Schienenmaut so nicht nachvollziehbar. „Das macht nur im Gleichklang mit einer Erhöhung der Straßenmaut Sinn.“ Bei der notwendigen Verlagerung hakte der Rechnungshof in seinem Rohbericht zum Brennerbasistunnel ebenfalls ein. Bund und Land Tirol sollten weiterhin national wie international auf die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene hinwirken, damit es zu „einer Umkehrung des Verhältnisses der Güterverkehrsanteile von Straße zu Schiene am Brenner-Korridor“ kommt. Der Anteil des Güterverkehrs am Brenner beträgt derzeit lediglich 29 Prozent. Und von weiteren Senkungen der Mautaufschläge für Lkw rät der Rechnungshof dringend ab. (pn, aheu)