Innsbruck - Der Ukip-Angeordnete, Brexit-Befürworter und entschiedene EU-Gegner Nigel Farage rollte am Mittwoch Donald Trump im EU-Parlament verbal den Teppich aus. Er sprach vom US-Präsidenten in höchsten Tönen und lobte seine strikte Migrationspolitik und den Einreisebann gegen Bürger aus sieben muslimischen Ländern. Das gefiel nicht allen: Der britische Labour-Abgeordnete Seb Dance protestierte gegen die Rede - still, aber wirkungsvoll.

Was war passiert? Dance griff sich während Farages Ausführungen einen Stift und einen Zettel, schrieb "he's lying to you", zu Deutsch "er lügt euch an", darauf und hielt ihn in die Kamera, die die Parlamentssitzung aufzeichnete.

Dem Telegraph sagte Dance, es sei für ihn in dieser Situation die einzige Möglichkeit des Protestes gewesen. "Ich war frustriert davon, nichts gegen den Populismus und Nationalismus tun zu können. Die Regeln des Parlaments erschweren es sogar noch", erklärt der 35-Jährige aus London.

Das Video "nicht ohne Herausforderung" verwenden können



Es habe begrenzte Redezeit gegeben und so habe er die Botschaft geschrieben und sich hinter Farage gesetzt, während dieser "seine übliche Schmährede hielt." Denn die Ukip würde die Aufzeichnungen des EU-Parlaments oft auf ihren Social-Media-Kanälen nutzen und er wollte der Partei die Chance rauben, das Video "ohne Herausforderung" zu verwenden.

Nach wenigen Sekunden scheint die Parlamentsverwaltung auf das Poster aufmerksam geworden zu sein. Auf dem Video ist zu sehen wie ein Saaldiener an Dance herantritt. Dieser dreht das Plakat daraufhin um. (bfk, TT.com)