Von Kathrin Lauer/dpa

Bukarest – Hunderttausende empörte Menschen auf der Straße, Randale und Tränengas: Rumänien erlebt die heftigsten politischen Tumulte seit einem Vierteljahrhundert. Selbst Staatschef Klaus Johannis (Iohannis) opponiert gegen die Regierung, die zunehmend auch aus dem eigenen Lager kritisiert wird.

All dies geschieht, weil die neue sozialliberale Regierung den Vorsitzenden der Sozialdemokraten (PSD), Liviu Dragnea, vor Strafverfolgung schützen will. Dazu hat Ministerpräsident Sorin Grindeanu in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, am Parlament und an den Justizbehörden vorbei, das Strafgesetzbuch per Eilverordnung geändert. Nun liegen auch Verfassungsklagen vor.

Die Neuregelung sieht vor, dass Amtsmissbrauch nur noch dann bestraft werden kann, wenn der Schaden bei mindestens 200.000 Lei (knapp 44.000 Euro) liegt. Dragnea steht wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs mit einem Schaden von 100.000 Lei vor Gericht.

Maßnahme soll Parteivorsitzenden schützen

„Der Zweck war klar, Liviu Dragnea zu retten. Er hat das unbedingt gebraucht“, sagte die frühere PSD-Ministerin für sozialen Dialog, Aura Cristea, dem Sender Radio France International.

Ob die Regierung diese Krise übersteht? Nicht nur Cristea, sondern auch weitere PSD-Politiker verweigern inzwischen Dragnea die Gefolgschaft. Am Donnerstag trat Handelsminister Florin Jianu zurück. „Dies diktiert mir mein Gewissen“, schrieb er bei Facebook.

PSD-Vizepräsident Mihai Chirica verlangte den Rücktritt von Justizminister Florin Iordache, der die umstrittene Verordnung federführend mitverantwortet. Chirica opponiert damit nicht zum ersten Mal gegen Dragnea. Aus Protest legte zudem ein Staatssekretär sein Amt nieder, einige Lokalpolitiker traten aus der PSD aus.

Regierungsnaher Sender geht auf Distanz zu Administration

Bezeichnenderweise änderte sogar das PSD-Sprachrohr, der TV-Sender Antena3, den Ton: Die Moderatoren zeigten Verständnis für die Anliegen der Demonstranten und kommentierten die Aktionen der Regierung eher neutral. Antena3 ist Rumäniens einflussreichster privater Nachrichtenkanal.

Nun halten sich Gerüchte, dass Ministerpräsident Grindeanu, der als Dragneas Marionette gilt, sogar eine Abschaffung der bisher sehr aktiven Sondereinheit der Staatsanwaltschaft, DNA, plane. DNA ist für die Verfolgung von Korruption zuständig. „Hände weg von der DNA“, sagte dazu Staatspräsident Johannis am Donnerstag.

Der bürgerliche Johannis ist derzeit neben den Demonstranten, der Justiz und dem Inlandsgeheimdienst SRI das einzige sichtbare politische Gegengewicht gegen die PSD. Denn die bürgerlichen Oppositionsparteien sind zerstritten, zersplittert und zum Teil selbst von Korruptionsvorwürfen betroffen.

Regierung soll Hooligans beauftragt haben

Bei den Demonstrationen in Bukarest gab es am Mittwochabend erstmals Krawalle. Einige Dutzend Hooligans griffen – inmitten Zehntausender friedlicher Demonstranten – Polizisten mit Feuerwerkskörpern an. Es gab Tränengas-Einsätze, vier leicht verletzte Menschen und 79 Festnahmen. Nachher wurde in Rumänien diskutiert, ob eine von Regierungskreisen gesteuerte Provokation dahinter gesteckt habe – mit dem Ziel, die Proteste zu diskreditieren.

Der Geheimdienst SRI erklärte, er habe vorher Hinweise auf drohende Krawalle gehabt und diese an die Behörden weitergegeben. Innenministerin Carmen Dan bekräftigte dagegen hartnäckig, er sei nicht informiert worden. Medien berichteten, dass die Randalierer vor ihrem Auftritt in einem Hotel, das einem PSD-Politiker gehöre, instruiert worden seien.