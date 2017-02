Brüssel – Die bevorstehenden Wahlen in Frankreich und den Niederlanden nähren in Brüssel die Angst vor einem Anwachsen EU-feindlicher Strömungen. Bundespräsident Alexander van der Bellen wurde daher am Montag in Brüssel als der personifizierte Gegenentwurf präsentiert. Seine Wahl sei ein Beispiel gewesen, wie man mit dem Rechtspopulismus umgehen kann, lobte Kommissionspräsident Jean Claude Juncker.

Österreich sei sehr früh mit dem Rechtspopulismus konfrontiert worden, erinnerte Juncker. Er sei aber sehr froh, dass Van der Bellen die Wahl gegen den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer klar gewonnen habe.

Er könne den Franzosen und Niederländern kein Patentrezept verraten, wie man gegen Rechtspopulisten Wahlen gewinnen könne, meinte Van der Bellen auf eine entsprechende Journalistenfrage. Es müsse aber in die Köpfe sickern, dass es möglich sei.

Insbesondere junge Menschen müssten über moderne Kommunikationsmittel wie Social Media angesprochen werden. In seinem Wahlkampf hätten sich diese dann sogar spontan selbst organisiert. „Da wurden plötzlich in der U-Bahn Songs zu meinen Ehren gesungen“, schmunzelte der 73-Jährige. „Das müssen Sie sich erst einmal vorstellen!“

Juncker warnt vor Anbiederung

Juncker warnte die etablierten Parteien davor, sich den Rechtspopulisten anzubiedern, im Glauben, ihnen damit Stimmen abgraben zu können. „Man darf nicht versuchen, sie zu nuancieren. Man muss dagegen reden!“

In Frankreich macht Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Front National, Stimmung gegen den Euro und verspricht für den Fall ihrer Wahl ein Referendum nach britischem Vorbild über die französische EU-Mitgliedschaft. In den Niederlanden strebt der Rechtspopulist Geert Wilders den Austritt der Niederlande aus der EU an.

Kern zu Brexit: „Es ist wichtig, zusammenzustehen“

Juncker und Kern warnten die EU-Staaten zur Geschlossenheit bei den Brexit-Verhandlungen gemahnt. Juncker bekräftigte seine „beschreibende Warnung“, dass Großbritannien die EU spalten könnte. Seine Sorge sei, dass es im Laufe der Vorverhandlungen zu einer Gefechtslage kommen könnte, wo die britische Regierung bestimmten EU-Mitgliedstaaten in wirtschaftlichen Teilbereichen entgegenkommen könnte. Dabei müsste es im Interesse der EU sein, dass es keine Sonderbehandlungen in verschiedenen Sektoren gebe, sagte Juncker.

Kern betonte, es sei klar, dass Mitglieder eines Klubs bessere Bedingungen haben müssten als Nicht-Mitglieder. „Das muss unseren britischen Freunden bewusst sein“, so Kern. „Alles andere wäre eine Selbstaufgabe Europas.“ Er könne Juncker nur unterstützen. „Es ist wichtig, zusammenzustehen und dieses Prinzip gemeinsam durchzufechten.“ Zur Rolle Österreichs habe er „nicht den geringsten Zweifel“, so Kern. Österreich hat in der zweiten Hälfte 2018 die EU-Ratspräsidentschaft inne, zu diesem Zeitpunkt sollen die Brexit-Verhandlungen planmäßig abgeschlossen sein.

Van der Bellen erinnerte daran, dass das Thema EU im langen Bundespräsidentschaftswahlkampf eine wichtige Rolle gespielt habe. „Vielleicht auch durch die tragische Fehlentscheidung des Brexit.“ Vor allem junge Leute seien für das Thema Europa mehr sensibilisiert worden, „als sie es vielleicht zuvor waren.“ Am Nachmittag wird Van der Bellen in Brüssel noch mit Ratspräsident Donald Tusk zusammentreffen. Am Dienstag ist eine Rede vor dem Europaparlament in Brüssel geplant. (APA, TT.com)