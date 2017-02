Straßburg – Bundespräsident Alexander Van der Bellen kann sich vorstellen, dass die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten den Zusammenhalt in der EU fördern könnte. Europa dürfe diesen bemerkenswerten und einzigartigen friedlichen Zusammenschluss von 28 Staaten nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, sagte Van der Bellen am Montagabend anlässlich seines Antrittsbesuchs bei der EU in Straßburg vor Journalisten.urnalisten.

„Ich könnte mir vorstellen, dass der Wahlausgang in den USA diese Linie bestätigt und nicht hindert“, meinte der Bundespräsident. Trump hatte in der EU für Missstimmung gesorgt, weil er möglicherweise mit Ted R. Malloch einen expliziten Europaskeptiker als US-Botschafter bei der EU nominieren will, der offen für die Zerschlagung der Union eintritt.

VdB fordert mehr Selbstbewusstsein

Zugegebenermaßen bräuchten gewisse Dinge in der EU immer ihre Zeit, räumte Van der Bellen ein, der am Montag in Brüssel mit Kommissionspräsident Jean Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk zusammengetroffen war. Doch sei es eine völlige Illusion zu glauben, „dass ein europäischer Kleinstaat seine Interessen als Nationalstaat besser durchsetzen kann als in der Union.“

Dennoch müssten „wir viel selbstbewusster nach außen tragen, welches Geschenk wir uns in Europa gemacht haben“ und „daran arbeiten, das zu festigen.“ Er habe bei seinem Besuch in Brüssel auch den Eindruck gewonnen, dass sein Sieg bei den Bundespräsidentenwahlen international viel deutlicher als in Österreich als Signal wahrgenommen worden sei, „dass man mit einer betont europäischen Haltung Wahlen gewinnen kann“ und den „Neonationalisten“ nicht kampflos das Feld überlassen müsse.

Es müssten freilich die Interessen gebündelt werden. Dann werde sich auch die Zuversicht durchsetzen, „dass man die anstehenden Herausforderungen schon lösen“ könne. Dies wolle er auch am (heutigen) Dienstag bei seiner Rede vor dem Europaparlament ansprechen. Keinesfalls dürfe Europa in die „Kleinstaatlerei“ zurückfallen. Es müsse jedem klar sein, dass europäische Länder im Weltmaßstab nur klein seien. „Sogar Deutschland.“

Arbeitsmarkt: Keinen „Inländervorrang“ fordern

Bezüglich der bei seinem Besuch bei Juncker und Tusk angesprochenen Probleme am österreichischen Arbeitsmarkt durch das Lohngefälle osteuropäischer Arbeiter zeigte sich Van der Bellen mit Bundeskanzler Christian Kern einer Meinung. Es gehe nicht darum, einen „Inländervorrang“ zu fordern.

„Ich bin ein flammender Befürworter der zusätzlichen Freiheiten, die die EU gebracht hat, wie die freie Wahl des Arbeitsplatzes“, bekräftigte der Bundespräsident. In dieser Frage gehe es vielmehr darum, dass österreichische Gesetze eingehalten würden, „insbesondere die Kollektivverträge“. „Das ist der Wunsch nach Einhaltung der Regeln für den gemeinsamen Binnenmarkt.“ Das sei kein Widerspruch „zum europäischen Gedanken.“ (APA)