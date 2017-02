Der britische Brexit-Minister David Davis geht nicht davon aus, dass sein Land den Antrag auf Austritt aus der Europäischen Union bereits auf dem EU-Gipfel Anfang März einreicht. Davis sagte am Dienstag in Stockholm, die Regierung plane weiter, die formelle Trennung Großbritanniens von der EU bis Ende März in die Wege zu leiten. Der EU-Gipfel am 9. und 10. März in Brüssel stehe dafür nicht auf dem Terminplan.

Derzeit läuft das parlamentarische Verfahren, mit dem sich die Regierung von Premierministerin Theresa May die Zustimmung für die Antragstellung einholt. Nach dem Ja des Unterhauses in der vergangenen Woche wird sich das Oberhaus in der kommenden Woche mit dem Gesetzentwurf befassen. Anfang März soll das Gesetz verabschiedet sein. Nach Einreichung des Austrittsantrags können die Verhandlungen über den Brexit beginnen, die vermutlich zwei Jahre dauern werden. Im Juni 2016 hatte sich eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt aus der Staatengemeinschaft ausgesprochen. (APA/Reuters)