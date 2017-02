Innsbruck – Die deutsche Pkw-Maut ist nicht nur bei den Anrainerstaaten Deutschlands, vor allem in Österreich, umstritten, sondern bei unseren Nachbarn selbst. Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hält trotz massiver Bedenken unvermindert an der Maut fest. Obwohl sich Brüssel im Vorjahr mit Deutschland auf ein Modell geeinigt hat, dürften jetzt auch in der EU-Kommission die Widerstände größer werden. Bekanntlich sollen deutsche Autofahrer durch die Hintertür entlastet werden, indem die Maut durch eine gleichzeitige Kürzung der Kraftfahrzeugsteuer neutralisiert wird. 45 Millionen Pkw sind in Deutschland zugelassen, für die sechs Mio. schadstoffarmen Kraftfahrzeuge der Euro-Klasse 6 fällt die Vergünstigung sogar höher aus als die Maut.

Diesen Kompromiss hat Verkehrskommissarin Vio­leta Bulc mit Alexander Dobrindt ausverhandelt. Doch offenbar hat sie jetzt selbst Zweifel an der EU-Konformität. Zuletzt erklärte sie, die Kommission könne erst nach Beschluss des Deutschen Bundestags das Gesetz endgültig bewerten und dann über den Fall entscheiden. Das Vertragsverletzungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen, es sei ausgesetzt. Es handle sich um ein sehr emotional aufgeladenes Thema sowohl in Deutschland als auch in dessen Nachbarstaaten. Sie trete bei der Straußenmaut für das Verschmutzer- und für das Benutzerprinzip ein. Es sei klar, dass ausländische Autofahrer nicht diskriminiert würden. Darüber spreche die Kommission mit Deutschland, und das werde nicht öffentlich erörtert.

Eine Diskriminierung sieht aber der Innsbrucker Europarechtsexperte Walter Obwexer, der für das Verkehrsministerium in Wien ein Gutachten erstellt hat. Die „ökologische Entlastung“ kann laut Obwexer-Gutachten nach wie vor als 1:1-Kompensation eingestuft werden. Klar rechtswidrig ist allerdings der Verstoß gegen die so genannte „Standstill“-Verpflichtung. Europäische Verkehrsunternehmen dürften demnach nicht schlechtergestellt werden als deutsche. Das werden sie aber mit der beabsichtigten Entlastung lediglich für deutsche Unternehmen.

Obwexer wird jetzt durch ein Rechtsgutachten des Fachbereichs Europa im deutschen Parlament inhaltlich voll bestätigt. Die deutschen Grünen haben die Expertise in Auftrag gegeben. Für sich genommen seien die Maut und die geplante Maut-Entlastung für inländische Autofahrer bei der Kfz-Steuer nicht diskriminierend, heißt es. Die gebotene Gesamtbetrachtung spreche aber dafür, dass die Kombination „eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit“ zulasten von Straßennutzern aus anderen Mitgliedstaaten bewirke. Dieses auf eine unmittelbare Kompensation der Maut für Inländer abstellende System bewirke „eine Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der an sich gleichermaßen Infrastrukturabgabepflichtigen“. Dies sei auch nicht abweichend zu bewerten durch die nun geplante stärkere ökologische Ausrichtung der Steuerentlastung nach Schadstoffklassen. Und wie Obwexer kritisieren die deutschen Europaexperten, dass die Maut potenziell ausländische Verkehrsunternehmen im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegenüber inländischen Verkehrsunternehmern benachteiligt.

Die Jahresmautkarte für deutsche Autobahnen wird übrigens 130 Euro kosten, es wird auch zeitlich gestaffelte Tarife geben. Am 20. März soll es im Bundestag eine so genannte Expertenanhörung geben. Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hat bereits eine Klage beim Europäischen Gerichtshof angekündigt, sollte Deutschland nicht einlenken. Offenbar gab es in der Vorwoche eine Retourkutsche aus Deutschland. Das grüne Licht der EU zur Mediziner-Quote an den österreichischen Med-Unis soll blockiert worden sein. (TT, pn)