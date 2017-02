Von Fabian Erik Schlüter/AFP

Paris – Marine Le Pen gibt sich gerne als politische Sauberfrau. Als Kämpferin gegen angeblich korrupte und geldgierige Politiker. Als selbstlose und unbescholtene Vertreterin des französischen Volkes. Doch zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl gerät die Chefin des rechtsextremen Front National in einer Affäre um mögliche Scheinbeschäftigung im EU-Parlament unter Druck.

Die Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen eine enge Vertraute Le Pens eingeleitet und könnte bald auch die Präsidentschaftskandidatin selbst in die Mangel nehmen. Allerdings scheint Le Pen der Vorwurf der Scheinbeschäftigung bisher kaum zu schaden – ganz anders als ihrem konservativen Rivalen Francois Fillon, der wegen der Beschäftigung seiner Ehefrau als parlamentarische Mitarbeiterin massiv in der Kritik steht.

Die FN-Chefin hat Übung darin, sich als Opfer des politischen Systems zu präsentieren. In dieser Logik wird jedes Vorgehen der Justiz gegen sie nur zu einem neuen Beweis dafür, dass die Mächtigen ihren Aufstieg mit allen Mitteln stoppen wollen.

Le Pen wundert sich über Zeitpunkt der Ermittlungen

„Die Ermittlungen wurden vor zwei Jahren eingeleitet“, sagte die 48-jährige Europaabgeordnete am Mittwochabend in den Fernsehnachrichten, kurz nachdem ihre Büroleiterin Catherine Griset im Zusammenhang mit Untreue formell beschuldigt wurde. „Es ist doch ziemlich erstaunlich, dass es jetzt urplötzlich, zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl, diese große Aktivität der Justiz gibt.“ Die Justiz dürfe nicht „instrumentalisiert“ werden und den Wahlkampf „stören“.

Tatsächlich sind die Vorwürfe gegen Le Pen und ihre Front National nicht neu. Vor zwei Jahren leitete die Pariser Staatsanwaltschaft erste Ermittlungen in dem Fall ein, vor einem Jahr wurde erstmals die Parteizentrale in Nanterre bei Paris durchsucht. Im Dezember dann übernahmen Untersuchungsrichter den Fall – deswegen ist es normal, dass die Ermittlungen an Fahrt aufnehmen. Am Montag wurde die FN-Parteizentrale erneut durchsucht.

Mitarbeiter angeblich zu Unrecht mit EU-Geld bezahlt

Der Vorwurf: Le Pen und andere FN-Europaabgeordnete sollen aus EU-Geldern Mitarbeiter als parlamentarische Assistenten bezahlt haben – obwohl diese in Wirklichkeit Parteiaufgaben erfüllten. Bei der FN-Chefin selbst geht es um ihre langjährige Vertraute Griset und ihren Leibwächter Thierry Legier, einen breitschultrigen, 1,90 Meter großen Ex-Soldaten mit kahlrasiertem Kopf, der schon Le Pens Vater Jean-Marie als Bodyguard diente. Griset bekam als Parlamentsassistentin zwischen 2010 und 2016 knapp 300.000 Euro aus EU-Geldern, Legier 2011 rund 40.000 Euro.

Das EU-Parlament hat das für Griset gezahlte Geld bereits zurückgefordert. Weil die Europa-Gegnerin Le Pen das bis zum Stichtag Ende Jänner verweigerte, sollen ihr die Bezüge gekürzt werden.

Die Scheinbeschäftigungs-Affäre schwelt also schon seit geraumer Zeit. Und auch in anderen Fällen hat die Front National mit dubiosem Finanzgebaren für Schlagzeilen gesorgt. Wegen mutmaßlichen Betrugs bei Wahlkampfmitteln im Jahr 2012 soll der Partei und zwei FN-Funktionären der Prozess gemacht werden.

Keine schlechteren Umfragewerte für Le Pen

Doch Le Pens Anhänger scheint das nicht zu stören: Die Umfragewerte der Präsidentschaftskandidatin haben zumindest bisher nicht unter den Affären gelitten. In Erhebungen für die erste Wahlrunde am 23. April landet Le Pen seit Wochen auf dem ersten Platz, mit 25 Prozent oder mehr. Viele Rechtsaußen-Wähler dürften Le Pen die Behauptung abnehmen, sie sei lediglich das Opfer einer auf sie gehetzten Justiz.

Das dürfte sich auch dann nicht ändern, wenn die Ermittler sich in der Scheinbeschäftigungs-Affäre Le Pen selbst vorknöpfen. Auch gegen die Präsidentschaftskandidatin könnte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

Doch bei dem Front National gibt man sich zuversichtlich, dass es so weit nicht kommen wird. „Das ganze Verfahren wird eingestellt, das ist doch offensichtlich“, sagte Parteivize Florian Philippot am Donnerstag. „Diese kleine juristische Geschichte riecht wirklich nach Wahlkampf.“