Von Gabriele Starck

Paris, Bern – Der erste Durchgang der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag samt vorhergehendem Wahlkampf bot selbst für Frankreich-Kennerin Ursula Plassnik einige erstaunliche Entwicklungen. Unerwartet kamen für sie keineswegs die beiden Erstplatzieren, Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Denn weder die Rechtspopulistin und ihr Zuspruch bei den Franzosen noch Macron seien Unbekannte gewesen. „Macron war immerhin Wirtschaftsminister und einer der engsten Berater von Präsident François Hollande“, erinnert sie.

Überraschend sei vielmehr, dass Macron es geschafft habe, sich rechtzeitig von den systemtragenden Parteien loszulösen. Ihm sei es gelungen, das Gefühl von Optimismus und Zukunftsfreude anzusprechen. „Immerhin war bereits umstritten, ob es das in Frankreich überhaupt noch gibt. Aber anscheinend wurde die Diagnose, dass die Franzosen an schweren Depressionen leiden, gegen alles und schlechter Laune sind, zu früh gestellt.“ Macron gebe dem ebenso vorhandenen Bedürfnis nach Zuversicht Auftrieb. Dass dies auf Basis einer Bewegung außerhalb der versteinerten Parteienlandschaft geschah, ist für Plassnik „außerordentlich bemerkenswert“.

Spannend ist für die Diplomatin aber auch, dass es keiner der Kandidaten in die Stichwahl geschafft hat, der in parteiinternen Vorwahlen zum Spitzenkandidaten gekürt worden war. „Da stellt sich die Frage, ob Vorwahlen ein demokratiepolitscher Zugewinn sind.“ Fest stehe, dass so schon im Vorfeld viele aussichtsreiche Kandidaten „enthauptet worden“ seien, denen man bessere Chancen eingeräumt hätte.

Zur Erinnerung: Bei den Konservativen unterlagen keine Geringeren als Ex-Staatspräsident Nicolas Sarkozy und der ehemalige Premierminister Alain Juppé dem gestern geschlagenen François Fillon. Fillons Chancen auf den Élyséepalast schwanden allerdings erst, als ihn die Scheinbeschäftigungsaffäre rund um seine Familie und die polizeilichen Ermittlungen einholten. Zuvor hatte er als haushoher Favorit gegolten. Und auch bei den Sozialisten musste sich der ehemalige Premier Manuel Valls in den Vorwahlen dem weitaus unbekannteren Benoît Hamon geschlagen geben. Der Amtsinhaber Hollande war wegen Aussichtslosigkeit erst gar nicht mehr angetreten.

Dass wie im ersten Wahlgang zur Präsidentenwahl in Österreich gestern die Kandidaten der bislang dominierenden politischen und staatstragenden Kräfte ausgeschieden sind, ist für die Botschafterin durchaus „interessant und auffallend“. Das hänge natürlich mit dem wachsenden Unmut der Wähler über die etablierten Parteien zusammen. Einen direkten Vergleich mit Österreich scheut Plassnik aber: Das französische System funktioniere einfach ganz anders mit seiner Mehrheitswahl. Die Franzosen hätten Mühe, den österreichischen Koalitionsalltag zu verstehen, weil der Präsident bei ihnen eine so dominante Stellung im System habe.

Der gestrige Wahlausgang sei aber auf jeden Fall eine verheerende Niederlage für die etablierten Parteien. In erster Linie für die Sozialisten, die statt das Präsidentenamt zu verteidigen, an fünfter Stelle landeten. In zweiter Linie aber auch für Fillon, der die Auswirkungen der Scheinbeschäftigungsaffäre völlig falsch eingeschätzt habe.

Die Befürchtung, dass nun viele Wählerinnen und Wähler am 7. Mai daheimbleiben könnten, hat Plassnik nicht. Die Franzosen seien hochmotiviert und hätten sich am Sonntag sehr engagiert beteiligt, wie die Wahlbeteiligung von knapp 80 Prozent gezeigt habe.

„Ihnen ist klar, worum es geht. Nämlich um zwei verschiedenen Weltbilder, zwei verschiedene Gefühlslagen und zwei verschiedene Arten, die Realität wahrzunehmen“, sagt Plassnik. Die eine Sichtweise gehe davon aus, durch Abschottung sowie Ablehnung von Globalisierung, Europa und anderen Menschen die Sicherheit wiederfinden zu können – „das Retromodell sozusagen“. Und Macrons Modell sei es, „im Sinne der Öffnung und Zuversicht, sich und Frankreich zuzutrauen, mit den Herausforderungen umgehen zu können“. Das habe diese Wahl sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Die größeren Chancen in der Stichwahl sieht Plassnik jedenfalls auf Macrons Seite. „Auch wenn bei Wahlen nichts unmöglich ist.“