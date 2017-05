Paris – Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen versucht, vor der entscheidenden Stichwahl um das Präsidentenamt ihre Wählerbasis zu verbreitern. Le Pen kündigte an, ihr Amt als Vorsitzende des rechtsextremen Front National (FN) vorübergehend ruhen zu lassen. Am Dienstag warb sie zudem um Wähler des im ersten Wahlgang ausgeschiedenen Konservativen François Fillon.

Die Franzosen haben in einer Stichwahl am 7. Mai die Entscheidung zwischen der EU-Feindin Le Pen und dem pro-europäischen früheren Wirtschaftsminister Emmanuel Macron. Der 39-Jährige hatte die erste Runde am Sonntag mit 24 Prozent gewonnen, Le Pen kam auf 21,4 Prozent. Sie hatte sich unmittelbar danach wieder in den Wahlkampf gestürzt und ihren Kontrahenten scharf angegriffen. Der 39-jährige Macron liegt in Umfragen klar vorn. Er will am Mittwoch in Nordfrankreich um Stimmen werben, wo Le Pen viel Unterstützung hat.

„Nicht mehr FN-Chefin, sondern Kandidatin“

Le Pen bezeichnete den einstweiligen Verzicht auf den Parteivorsitz am Montagabend im TV-Sender France 2 als „unverzichtbar“. „Heute Abend bin ich nicht mehr Präsidentin des FN, ich bin Präsidentschaftskandidatin.“ Sie wolle „alle Franzosen zusammenbringen“ und „über den Parteiinteressen stehen“, sagte die 48-Jährige. Die Ankündigung wurde von mehreren französischen Medien als symbolisch eingestuft und als Versuch gewertet, sich vom für viele Wähler negativen Image des FN zu lösen.

Welche Folgen dies auf die Führung der Partei hat, sagte Le Pen nicht. Die Parteistatuten sehen vor, dass die Vorsitzende „bei Abwesenheit oder Krankheit“ vom ersten Stellvertreter ersetzt wird. Dies wäre der in der Öffentlichkeit weniger bekannte Europaabgeordnete Jean-Francois Jalkh.

Am Rande eines Besuchs auf einem Großmarkt in der Nähe von Paris äußerte Le Pen „einen Gedanken für die Wähler von Francois Fillon“. Sie warf dem Ex-Premier einen „Verrat“ seiner Anhänger vor, weil er angekündigt hatte, für Macron zu stimmen, um Le Pen zu verhindern. Zuvor hatte er Macron immer wieder scharf angegriffen. Der stellvertretende FN-Chef Florian Philippot äußerte im Sender Franceinfo zugleich die Hoffnung, dass auch viele Wähler des ausgeschiedenen Linkskandidaten Jean-Luc Melenchon für Le Pen stimmen könnten. „Ich weiß, dass viele seiner Wähler in jedem Fall ablehnen würden, für Macron zu stimmen.“

Umfragen sehen zwei Drittel für Macron

Umfragen sehen Macron für die Stichwahl gegen Le Pen bei 60 Prozent oder mehr. Auch die im ersten Wahlgang unterlegenen Sozialisten und Konservativen wollen Le Pen aufhalten. Am Dienstag schlossen sich sowohl die Gewerkschaft CGT als auch der Großrabbiner Haim Korsia entsprechenden Aufrufen an. Die CGT appellierte an die Bürger, „die extreme Rechte zu verhindern“. Es dürfe nicht eine einzige Stimme für Le Pen geben. Ihre Partei Front National sei „eine Gefahr für die Demokratie, für den sozialen Zusammenhalt und die Arbeitswelt“. Während die Gewerkschaft auf eine Wahlempfehlung für den wirtschaftsfreundlichen Macron verzichtete, gab der Großrabbiner Korsia eine solche ab. Der Ex-Wirtschaftsminister stehe für „die Hoffnung auf Brüderlichkeit“, sagte Korsia der Nachrichtenagentur AFP. Auch der konservative Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (2007-12) will nach Angaben aus seinem Umfeld in den kommenden Tagen zur Wahl Macrons aufrufen.

„Le Pen könnte einige Stimmen aus dem Lager des gescheiterten konservativen Kandidaten Francois Fillon bekommen, aber das wird die Wahl nicht zu ihren Gunsten entscheiden können“, sagte der deutsch-französische Publizist und Politikwissenschaftler Alfred Grosser der „Passauer Neuen Presse“ (Dienstag). Le Pen habe viele potenzielle Sympathisanten verprellt „durch aggressivere Töne in den letzten Tagen, Rassismus und Islamfeindlichkeit und durch den Vorwurf, die Regierung trage für die Terroranschläge Verantwortung“.

Der Gründer der Front National, Jean-Marie Le Pen, kritisierte unterdessen den Wahlkampfstil seiner Tochter Marine als zu lasch. „Ich denke, ihre Kampagne war zu lässig“, sagte der 88-Jährige am Dienstag dem Hörfunksender RTL. An ihrer Stelle hätte er einen Wahlkampf wie US-Präsident Donald Trump geführt, sagte er und riet seiner Tochter zu einem „sehr aggressiven“ Ton gegen Politiker von links und rechts, die für den Niedergang des Landes verantwortlich seien. Marine Le Pen hatte ihren Vater 2015 nach antisemitischen Äußerungen aus der Partei ausschließen lassen. (APA/dpa/Reuters/AFP)