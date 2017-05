Lech — Beim diesjährigen 6. Europa Forum Lech begaben sich rund 100 Interessenträger aus Politik, Industrie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf die Suche nach der Zukunft der EU. Die Tiroler Tageszeitung sprach mit dem deutschen EU-Haushaltskommissar Günther H. Oettinger über die Perspektiven einer von vielen Seiten bedrängten Union.

Ende März feierte die EU in Rom ihren 60. Geburtstag. Doch zwischen Flüchtlingskrise, dem Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa, dem Brexit und schwierigen Beziehungen zu Russland, den USA und vor allem zur Türkei geht die Union einer unsicheren Zukunft entgegen. Wohin geht die Reise der EU?

Günther H. Oettinger: Eine starke EU ist das Gebot der Stunde. In Sachen Verteidigung, Migration, Grenzschutz, Entwicklungshilfe und globaler Wettbewerbsfähigkeit steht die EU vor gewaltigen Aufgaben. Die entscheidende Frage ist, ob die Mitgliedsstaaten auch bereit sind, sich gemeinsam diesen Aufgaben zu stellen. Nur eine starke, solidarische Union kann diese Herausforderungen auch bewältigen.

Aber gerade, was Solidarität betrifft, ist davon innerhalb der EU nur wenig zu spüren. So weigern sich Staaten wie etwa Ungarn standhaft, die Flüchtlingsquote zu erfüllen.

Oettinger: Man muss natürlich auch sagen, dass die im Herbst 2015 aus einer Notlage heraus — Tausende Flüchtlinge waren in Budapest gestrandet — von Österreich und Deutschland praktizierte so genannte Willkommenskultur mit den restlichen EU-Ländern nicht abgestimmt war. Mittlerweile hat es ja eine Kurskorrektur um 180 Grad gegeben. Und anstatt sich Vorwürfe zu machen, sollten wir lieber gemeinsam nach vorne schauen und gemeinsame Strategien finden. Es geht um einen effektiven Schutz der EU-Außengrenze, es geht um die Versorgung und menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen außerhalb der EU. So sind im Rahmen des Flüchtlingsabkommens mit Ankara von Seiten der EU insgesamt drei Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtlingen in die Türkei vorgesehen. Das kommt in erster Linie den europäischen Steuerzahlern zugute. Denn diese Investition ist bei Weitem billiger als die Kosten für die Integration innerhalb der EU. Entscheidend sind zudem gemeinsame Anstrengungen zum Schutz der EU-Außengrenze. Es ist wesentlich teurer, 28 Grenzen innerhalb der EU zu schützen als eine gemeinsame Außengrenze — ganz abgesehen davon, dass die Kontrollen innerhalb der EU die Grundfreiheiten der Union beeinträchtigen. Es geht also darum, Staaten wie Griechenland, Italien oder Bulgarien beim Schutz ihrer EU-Außengrenzen zu helfen. Und Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, könnten sich dafür beim Grenzschutz stärker finanziell beteiligen oder etwa mehr Personal zur Verfügung stellen — etwa im Rahmen des Frontex-Einsatzes.

Apropos Flüchtlingsabkommen und Beziehungen der EU zur Türkei: Wurden nach Erdogans Feldzug gegen die EU und seinem Marsch zur Alleinherrschaft nach dem knappen Ja beim Verfassungsreferendum die Bande mit Europa gekappt? Österreichs Kanzler Christian Kern und Außenminister Sebastian Kurz fordern ja ein Ende der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei.

Oettinger: Ich rate zur Gelassenheit. Man darf die Türkei, die sich ja lange Zeit auf einem guten Weg befunden hat, nicht nur an der Rhetorik von Präsident Erdogan messen. Es gibt auch eine andere Türkei, eine junge Generation, die auf europäische Werte setzt. In Istanbul, wo Präsident Erdogan einst Bürgermeister war, hat er beim Referendum eine klare Niederlage einstecken müssen. Und die Beitrittsverhandlungen sind de facto ohnehin auf Eis gelegt. Die Einführung der Todesstrafe wäre mit den Werten der EU allerdings nicht vereinbar, das wäre ein klares Überschreiten der roten Linie.

Sind die Zahlungen der EU an die Türkei zur Vorbereitung eines EU-Beitritts — im Finanzrahmen von 2014 bis 2020 sind 4,5 Mrd. Euro dafür vorgesehen — noch berechtigt?

Oettinger: Jeder Euro, der nach Ankara geht, bringt die Türkei näher an europäische Standards heran. Natürlich muss dieser Weg aber auch von Ankara gewollt sein.

Nicht nur die Beziehungen zur Türkei sind auf einem Tiefpunkt angelangt. Auch zwischen Russland und Europa wurden im Schatten der Ukraine-Krise tiefe Gräben ausgehoben. Es wurden gegenseitige Sanktionen verhängt, das beiderseitige Misstrauen ist groß. Machen die EU-Sanktionen gegen Russland Sinn? Kann sich Europa eine Konfrontation mit Russland leisten?

Oettinger: Es gibt enge wirtschaftliche Verbindungen mit Russland, die Zeiten des Kalten Krieges sind vorbei. Aber Fakt ist auch, dass mit der Annexion der Krim Russland erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieges Grenzen mit Waffengewalt wieder verändert hat. Es wird versucht, Grenzen und Einflusssphären wieder zu verschieben. Darauf muss Europa antworten. Daher ist die Aufhebung der Sanktionen mit der Umsetzung des in Minsk ausgehandelten Friedensplans verknüpft.

Auch der neue US-Präsident Donald Trump stellt Europa vor Herausforderungen. Ist die transatlantische Partnerschaft in Gefahr?

Oettinger: Die neue US-Administration muss sich erst finden. Beim G20-Gipfel im Juli in Hamburg, an dem sowohl die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als auch US-Präsident Donald Trump teilnehmen sollen, werden die Linien der amerikanischen Außenpolitik dann wohl klarer sein. Ich glaube nicht, dass die USA unter Trump von einem pragmatischen Kurs abweichen werden, dafür sorgen Politiker wie US-Außenminister Rex Tillerson oder Verteidigungsminister Jim Mattis.

Großbritannien verlässt die EU, die Brexit-Verhandlungen mit London stehen vor der Tür. Hat sich mit dem Brexit für Europa nicht die Büchse der Pandora geöffnet, kann es weitere Austritte geben?

Oettinger: Ich glaube nicht, dass der Brexit auch andere Länder zum Austritt animieren wird. Dazu sind die positiven Effekte, der EU anzugehören, viel zu groß. Allein könnten die einzelnen Länder wenig ausrichten. Entscheidend wird sein, dass der Brexit nur über direkte Verhandlungen zwischen der EU und London abgewickelt wird und es keine Nebenverhandlungen geben kann. Es gibt keinen Grund, nervös zu werden.

Sie haben erklärt, dass die Rechtspopulisten in Europa ihren Höhepunkt wohl überschritten haben — Zweckoptimismus oder konkrete Beobachtung?

Oettinger: Mehrere Wahlen — wie zuletzt in Österreich oder den Niederlanden — haben dies gezeigt. Und: Europas Wirtschaft wächst wieder, die Prognosen sind gut. Und die Arbeitslosigkeit sinkt. Den Rechtspopulisten wird der Boden entzogen.

Das Gespräch führte Christian Jentsch