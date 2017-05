Brüssel – Unmittelbar vor einem Auftritt von Ungarns Regierungschef Viktor Orban im Europaparlament hat die EU-Kommission rechtliche Schritte gegen dessen Land beschlossen. Im Streit um ein neues ungarisches Hochschulgesetz leitete die Brüsseler Behörde am Mittwoch die erste Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens ein. Das Gesetz bedroht die Central European University (CEU) in Budapest, die der US-Milliardär George Soros im Jahr 1991 gründete.

Nach Ansicht der Kommission verstößt das Gesetz in mehrfacher Hinsicht gegen europäisches Recht, sagte Vizepräsident Valdis Dombrovskis für die Brüsseler Behörde. Darauf müsse die ungarische Regierung nun binnen eines Monats antworten.

Die Kommission kam in ihrer Prüfung des Gesetzes zu dem Schluss, dass es Binnenmarkt-Regeln ebenso verletze wie die Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, die akademische Freiheit sowie das Recht auf Bildung. Außerdem beeinträchtige das Gesetz die in der europäischen Grundrechte-Charta verankerte unternehmerische Freiheit und verstoße gegen internationale Handelsabkommen.

EU-Kommission droht mit weiteren Maßnahmen

Der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans drohte Ungarn mit „weiteren Maßnahmen“, sollte es nicht innerhalb eines Monats zu Ergebnissen kommen. Welche Schritte die Kommission dann ergreifen wolle, ließ Timmermans offen.

Neben dem Hochschulgesetz stieß sich der EU-Kommissar auch an den Fragestellungen im Rahmen der Initiative „Stopp Brüssel“ durch die ungarische Regierung. Die jüngste Entwicklung gebe „viel Anlass zu Sorge“. Es würden Fragen betreffend der Kompatibilität der Rechtsakte mit EU-Gesetzgebung und EU-Werten aufgeworfen.

Auch über das neue ungarische Asylgesetz gebe es Bedenken der Kommission. „Es ist fraglich, ob das mit EU-Recht vereinbar ist“. Den ungarischen Vorwurf, dass die EU illegale Einwanderer zulasse, wies Timmermans scharf zurück.

EVP-Fraktionschef Manfred Weber richtete an Orban die Bitte, die Aufforderungen der EU-Kommission umzusetzen. Gleichzeitig verteidigte Weber die Wirtschaftspolitik des ungarischen Premiers. „Man darf Ungarn nicht zum Schreckgespenst Europas machen.“

Orban: „Das ist ja wohl kein Verbrechen“

Orban selbst bezeichnete die Vorwürfe im EU-Parlament als „grundlose Anschuldigungen“. Die Vorwürfe wegen der Schließung der zentraleuropäischen Universität des „US-Spekulanten“ Georg Soros sei „absurd“, so Orban. „Die Uni wird unter allen Umständen weiterhin funktionieren. Das ist ja so, als würde man jemand des Mordes beschuldigen und verurteilen, während das eigentliche Opfer weiterhin lebt“. Ungarn habe lediglich eine „kleine Gesetzesänderung“ gemacht, die 28 Universitäten betreffe. „Es geht um nichts anderes, als Spekulationen und Missbräuche“ hintanzuhalten, „egal welcher reiche Mann ihr Eigentümer ist“.

Ungarn engagiere sich in der EU, aber „wir sind mit einigen Dingen nicht zufrieden“. Dies werde direkt ausgesprochen, „weil wir Fehler ausmerzen wollen, wir möchten die EU reformieren“. Er sei „gegen eine Politik des Herumredens, das sich in Europa verbreitet hat“. Den kritisierten Fragebogen über „Stopp Brüssel“ verteidigte Orban. Der Regierungschef sagte, „das ist ja wohl kein Verbrechen“. „Es ist ganz klar, dass wir es für nicht vereinbar mit den Verträgen halten, wenn Migranten in unser Land gebracht werden“. Denn „mit wem wir zusammen leben, können nur wir entscheiden“. Soros habe erklärt, er wolle jährlich eine Million Migranten in die EU bringen. „Wir weisen das zurück“. Außerdem wolle Ungarn nicht, dass seine Selbstbestimmung verloren gehe oder Steuerkompetenzen auf die EU übertragen werden. (TT.com, dpa, APA)