London/Brüssel – EU-Ratspräsident Donald Tusk hat in seinem Einladungsschreiben für den Sondergipfel der 27 zum Brexit am Samstag die Prioritäten unterstrichen. Er bekräftigte das Vorgehen in einem Zwei-Stufen-Plan und dass die Briten alle finanziellen Verpflichtungen, die sie in der 28-er EU übernommen haben, übernommen werden.

Der Zwei-Phasen-Prozess sei der „Schlüssel für einen Erfolg der Verhandlungen“. Diskussionen über künftige Beziehungen mit Großbritannien könnten erst dann behandelt werden, „wenn wir genügend Fortschritte über die Hauptthemen betreffend den Rückzug der Briten aus der EU erreicht haben“. Dies sei „nicht nur eine taktische Angelegenheit angesichts des zeitlich begrenzten Rahmens, sondern es ist der einzig mögliche Zugang“.

Die EU-28 müssten sich beim Sondergipfel in Brüssel auch darauf einigen, dass „alle finanziellen Verpflichtungen, die die EU 28 aufgenommen hat, durch Großbritannien bezahlt“ werden. Schließlich gehe es auch um den Schutz der Menschen und ihrer Familien, die vom Brexit betroffen seien. Letztlich, so Tusk, müsse der Friedensprozess für Nordirland geschützt werden, „wir müssen darauf abzielen, eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden“.

Der EU-Ratspräsident unterstrich, „nur wenn die gemeinsam bestimmen, dass es genügend Fortschritte in allen diesen Bereichen gibt, sind wir in der Lage, vorbereitende Gespräche über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien zu führen“. Er wolle „die Einigkeit als Schlüsselprinzip“ beim Sondergipfel haben, „so dass klar ist, dass Fortschritte bei den Menschen, beim Geld und bei Irland Vorrang haben“.

Der Brexit-Sondergipfel beginnt Samstag um 12.30 Uhr. Tusk erklärte in seinem Schreiben, dass ein Ende für 16 Uhr erwartet werde. Österreich ist durch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) vertreten. (APA)