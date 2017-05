Valletta – Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat vor Beratungen der EU-Außenminister auf Malta erneut das Ende der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei verlangt. „Die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei machen aus meiner Sicht keinen Sinn. Ein Nachbarschaftsvertrag, der regelt, wie die Zusammenarbeit aussehen soll, wäre aus meiner Sicht der richtige Weg“, sagte Kurz am Freitag in Valletta.

Er wünsche sich von der EU eine klare Linie, so der Außenminister: „Kontakt zur Türkei ja, aber Beitritt nein.“ Kurz warf der Türkei mehrere Verstöße vor: „Für mich ist es auch eine Überschreitung von roten Linien, wenn Andersdenkende mundtot gemacht werden, wenn Journalisten inhaftiert werden, wenn Oppositionelle unter Druck gesetzt werden.“

Berlin für „neue Formate“ in Gesprächen

Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel sprach sich hingegen für „neue Gesprächsformate“ mit der Türkei aus, will aber die EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara nicht abbrechen. „Die deutsche Bundesregierung ist strikt dagegen, dass wir die Gespräche abbrechen. Das bringt nichts“, sagte er am Freitag in Valletta.

„Gerade die Diplomatie muss miteinander im Gespräch bleiben. Deshalb glauben wir, dass wir neue Gesprächsformate brauchen“, sagte Gabriel vor einem informellen Treffen der EU-Außenminister in der maltesischen Hauptstadt.

Die EU müsse klar machen, was sie wir von der Türkei erwarte. Der Abbruch der Gespräche wäre „die völlig falsche Reaktion. Die Türkei bleibt ein großer Nachbar. Selbst in der Militärdiktaturzeit haben wir übrigens in der NATO die Türkei nie ausgeschlossen. Warum sollten wir ein Interesse daran haben, sie jetzt in Richtung Russland zu drängen?“, fragte Gabriel.

Kurz: EU-Beitritt eine „Fiktion“

Es brauche Regeln zur Zusammenarbeit, „aber auf der anderen Seite halte ich es für absolut falsch, wenn diese Fiktion des Beitritts aufrechterhalten wird, obwohl sich die Türkei jedes Jahr weiter weg von Europa entfernt“. Zur Frage, ob die Türkei nächstes Jahr noch EU-Beitrittskandidat sein werde, sagte Kurz: „Wenn sich die Entwicklung so weiter fortsetzt, dann hoffe ich das nicht.“

Es brauche endlich eine klare Entscheidung auf europäischer Ebene. „Es ist auch ein falsches Signal in Richtung anderer Beitrittskandidaten, die sich bemühen, unsere Standards zu erfüllen“, so Kurz, „wenn man der Türkei alles durchgehen lässt“.

Türkei entferne sich weiter von Grundwerten

Das türkische Verfassungsreferendum sei „wieder ein Schritt weiter in Richtung Zentralisierung der Macht bei einer Person, und es war wieder ein Signal in Richtung Europäische Union, dass die Türkei sich weiter entfernt von Europa und unseren Grundwerten“.

Dabei sieht Kurz bereits einen Meinungsumschwung in der EU. Viele hätten zwar nach wie vor die Hoffnung, dass sich die Türkei doch noch zum Positiven entwickle. „Diese Hoffnung wird jeden Tag ein Stück mehr zerstört.“ Das türkische Verfassungsreferendum sei „für viele eine rote Linie, die überschritten worden ist“. Kurz regte eine Überprüfung der Türkei in Hinblick auf die EU-Beitrittskriterien an: „Man kann es ganz sachlich machen: Schauen wir uns an ob die Türkei die Kopenhagener Kriterien erfüllt.“

Erdogan: EU darf Ergebnis von Referendum nicht bezweifeln

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wante die EU davor, seinen Sieg beim Verfassungsreferendum anzuzweifeln. „Wir können nicht einigen Institutionen und Staaten, darunter besonders der Europäischen Union, erlauben, über die Ergebnisse der Volksabstimmung vom 16. April die Demokratie unseres Landes infrage zu stellen“, sagte Erdogan am Donnerstagabend in Istanbul.

Die türkische Nation habe ihren Willen zum Ausdruck gebracht, den jeder respektieren müsse. Eine knappe Mehrheit hatte bei dem von der Opposition scharf kritisierten Referendum für die Einführung des von Erdogan angestrebten Präsidialsystems gestimmt. Die türkische Wahlleitung hatte das Ergebnis am Donnerstag bestätigt.

Die Opposition hat kritisiert, bei der Abstimmung sei es zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Ihr Versuch, gerichtlich gegen die Abstimmung vorzugehen, scheiterte. Die Opposition will nun den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) anrufen. (TT.com/APA/dpa)