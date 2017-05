Edinburgh/London – Fast die Hälfte der Schotten ist vor dem formellen Austritt Großbritanniens aus der EU gegen ein neues Unabhängigkeits-Referendum. Nach einer am Freitag veröffentlichten YouGov-Umfrage lehnen 49 Prozent der Schotten eine Volksbefragung zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 ab. Ende März hatte sich das schottische Regionalparlament mehrheitlich für ein solches Referendum ausgesprochen.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte argumentiert, dass ein neues Unabhängigkeitsreferendum notwendig sei, weil sich die Schotten vergangenes Jahr mehrheitlich dafür ausgesprochen hätten, dass das Vereinigte Königreich in der EU bleiben soll.

37 Prozent für raschen Urnengang

In der YouGov-Umfrage sprachen sich nur 37 Prozent für den vom schottischen Parlament genannten Zeitrahmen für ein zweites Referendum aus, 14 Prozent waren unentschlossen. In einer ersten Volksbefragung im September 2014 hatten 55,3 Prozent der schottischen Wähler dafür votiert, Teil des Vereinigten Königreichs zu bleiben, 44,7 Prozent waren damals dagegen.

Der Umfrage zufolge deutet sich außerdem an, dass die konservative Partei von Premierministerin Theresa May bei den britischen Unterhauswahlen im Juni auch in Schottland mit Zugewinnen rechnen kann. Demnach dürften die Konservativen dort acht Sitze im Unterhaus gewinnen und damit der Schottischen Nationalpartei (SNP) von Sturgeon sieben Mandate abnehmen. Die SNP dürfte dennoch mit 49 Mandaten im britischen Parlament die stärkste politische Kraft in Schottland bleiben.

May will mit Neuwahlen Position stärken

May will mit den vorgezogenen Parlamentswahlen am 8. Juni ihre Position bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken. Ihre Partei verfügt im Unterhaus zwar über eine absolute Mehrheit. Die Regierungschefin hofft aber darauf, noch mehr Sitze zu gewinnen. Eigentlich stand die nächste Wahl erst 2020 an. Die Verhandlungen mit den verbleibenden 27 EU-Staaten müssen nach den EU-Verträgen spätestens 2019 abgeschlossen sein. (APA/Reuters)