Podgorica – Montenegros Parlament hat bei einer Sitzung in der alten Hauptstadt Cetinje den NATO-Beitritt des Adriastaates ratifiziert. Das entsprechende Gesetz wurde am Freitag von 46 Abgeordneten des Regierungsbündnisses und der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei (SDP) unterstützt. Die NATO-Gegnern unter den oppositionellen Abgeordneten hatten die Parlamentssitzung boykottiert.

Eine vollberechtigte Mitgliedschaft in der NATO sei für Montenegro eine langfristige Garantie seiner Souveränität und Gebietseinheit, sagte Premier Dusko Markovic. Auch würde es für sein Land keine Alternative zum NATO-Beitritt geben.

„Durch den Verlust der Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg belehrt muss Montenegro in den gegebenen geopolitischen Umständen alle Möglichkeiten rational beurteilen und den Beschluss fassen, der seine nationalen und sicherheitsmäßigen Interessen am zweckmäßigsten und wirtschaftlich am geeignetsten schützen wird“, heißt es laut Medienberichten in dem Ratifizierungsgesetz.

Die prorussische Demokratische Front versammelte ihre Anhänger am Freitag ebenfalls in der alten Hauptstadt Cetinje, um gegen den NATO-Beitritt zu demonstrieren. Die Partei hatte bis zuletzt auf eine Volksabstimmung beharrt, bei welcher sich die Bürger zum NATO-Beitritt äußern sollten.

Montenegro tritt als 29. Mitglied der NATO bei. Der Weg des kleinen Balkanlandes in die NATO begann nach der Unabhängigkeit von Serbien 2006. Am 2. Dezember 2015 erfolgte die offizielle NATO-Einladung zum Beitritt. Das Beitrittsprotokoll wurde am 19. Mai 2016 bei einem Außenministertreffen der NATO-Staaten unterzeichnet.

Russland hatte lange versucht, den NATO-Beitritt Montenegros zu verhindern. Das könnte nach Meinung Podgoricas auch Grund für ein diese Woche verhängtes Importverbot für Wein aus Montenegro sein. Auch hinter einem Putschversuch vergangenes Jahr vermutet die montenegrinische Regierung Moskau. (APA)