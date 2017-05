Berlin – NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den Beitrag der Türkei für die Sicherheit in Europa gelobt. „Die NATO wäre ohne die Türkei zweifellos schwächer“, sagte Stoltenberg der Welt am Sonntag laut Vorausbericht. Das Land komme weiterhin seinen Verpflichtungen nach und liefere einen wichtigen Beitrag zu NATO-Operationen.

„Die Türkei ist ein Schlüsselland für die Sicherheit in Europa und für die NATO“, sagte Stoltenberg auf die Frage, ob das Land nach dem jüngsten Referendum noch ein verlässlicher Alliierter für die NATO sei. So sei die Türkei wegen ihrer geografischen Lage nahe an den Krisenherden Syrien und Irak und ihrer militärischen Fähigkeiten von immenser Bedeutung für den Kampf gegen die Extremisten-Miliz IS (Daesh) und für die Stabilität an der Südgrenze des Bündnis-Gebiets. Außerdem grenze die Türkei an die strategisch bedeutsame Schwarzmeerregion und sei damit für das Verhältnis gegenüber Russland wichtig.

„Wir stehen zusammen“

Für ihn als NATO-Generalsekretär sei es wichtig, dass die Allianz trotz unterschiedlicher Auffassungen in einigen politischen Fragen immer wieder gezeigt habe, dass sie in der Lage sei, über die Kernaufgabe des Bündnisses Übereinstimmung zu finden: „Wir stehen zusammen und sind jederzeit bereit, uns gegenseitig zu verteidigen. Wir sollten uns vor allem auf das konzentrieren, was uns eint.“ (APA/Reuters)