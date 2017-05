London – Nicht nur die britische Nation ist in der Frage über den geplanten EU-Austritt gespalten, der Riss geht auch mitten durch Familien. Das bekam nun ausgerechnet der britische Außenminister und Brexit-Befürworter Boris Johnson zu spüren.

Knapp sechs Wochen vor der Parlamentswahl am 8. Juni musste er am Sonntag mitansehen, wie ihm seine Schwester Rachel öffentlich in den Rücken fiel. In einem Gastbeitrag in der Boulevardzeitung Daily Mail verkündete sie ihren Beitritt zu den Liberaldemokraten. Die Partei fordert einen Verbleib Großbritanniens im Europäischen Binnenmarkt und ein Referendum am Ende der Brexit-Gespräche.

Der große Bruder Boris habe ihr unmissverständlich deutlich gemacht, was er davon halte, schrieb sie: „Er denkt, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank.“

Doch davon ließ sich die Journalisten und Buchautorin nicht abhalten. Die Versprechungen der Brexit-Befürworter hätten sich als falsch herausgestellt. Der Brexit sei ein „Himmelfahrtskommando“. „Wenn es um Europa geht, liegt Boris falsch“, ließ sie wissen. (dpa)