Von Micaela Taroni/APA

Rom – Schwierige Monate hat Matteo Renzi hinter sich. Nach seinem Rücktritt vom Premieramt im Dezember und dem Beschluss, vom Chefposten seiner Demokratischen Partei (PD) zurückzutreten, hatte der ehrgeizige Sozialdemokrat eine lange Durststrecke durchzumachen. Nach seiner Neuwahl zum PD-Chef hofft der ambitionierte Toskaner jetzt auf den Neustart.

Der „Renzismus“, eine Mischung aus liberaler Wirtschaftspolitik, Reformwillen und einer gewissen jugendlichen Überheblichkeit, ist zu Ende. Versenkt wurde er vom „Nein“ bei einem Referendum zur Verfassungsreform, die die Krönung von Renzis politischer Karriere hätte sein sollen. Seine Strategie, aus einer Volksbefragung zur Konsolidierung seiner Machtposition ein Plebiszit über seine Regierung zu machen, scheiterte. Renzi musste zurücktreten. Sein politischer Stern strahlt nicht mehr, doch der ambitionierte Toskaner spürt nach der Wiederwahl zum PD-Chef bei den Vorwahlen am Sonntag Rückenwind und vertraut fest auf seinen politischen Neustart.

Kein Parlamentsmandat

„Wer den PD-Chef wählt, wählt automatisch den Premierkandidaten des Mitte-links-Lagers für die nächsten Parlamentswahlen“, hatte Renzi während der Wahlkampagne vor den Vorwahlen unermüdlich betont. Jetzt, wo er mit überwältigender Mehrheit die PD-Spitze zurückerobert hat, will Renzi wieder zu einem Protagonisten der politischen Szene avancieren. Sein Traum ist, die Parlamentswahlen zu gewinnen, die im Frühjahr 2018 stattfinden, und wieder in den Regierungssitz zu ziehen, den er im Dezember nach der blamablen Niederlage beim Verfassungsreferendum verlassen musste.

Renzi hatte im Februar 2014, in einem Coup innerhalb seiner PD-Partei, Enrico Letta, Nummer zwei der Partei, gestürzt und dessen Nachfolge als Chef der Regierung übernommen. Seitdem stellte sich Renzi, mit 39 Jahren der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Italiens, selbst nie zur Wahl. Während seiner gesamten politischen Karriere hatte Renzi nie ein Parlamentsmandat inne. Nachdem er wieder das Steuer der stärksten Einzelpartei im italienischen Parlament erobert hat, dessen Chefposten er bereits zwischen Dezember 2013 und Februar 2017 bekleidete, hat Renzi genügend Zeit, sich auf die nächsten Parlamentswahlen vorzubereiten.

Katholik durch und durch

Geboren wurde Renzi, der stolz auf seine Jahre als katholischer Pfadfinder verweist, am 11. Jänner 1975 in Florenz. Nach seinem Jusstudium arbeitete er in der Marketingfirma seiner Familie. Mit 19 Jahren trat er in die politischen Fußstapfen seines Vaters, eines örtlichen Abgeordneten der Christdemokraten.

2001 wurde Renzi der örtliche Koordinator der christdemokratischen Zentrumsbewegung Margherita, die später in der Demokratischen Partei aufging. Die Wahl zum Bürgermeister von Florenz 2009 war Renzis politischer Durchbruch.

Der Schriftsteller Renzis betitelte sein Buch „Zwischen De Gasperi und U2“. Alcide De Gasperi, historischer Führer der italienischen Christdemokraten und mit Robert Schuman und Konrad Adenauer einer der Gründerväter der europäischen Einigung nach 1945, gehört genauso zu seinen Idolen wie die irische Rockband U2. Verheiratet ist der Jurist mit der Italienischlehrerin Agnese, die er noch aus Pfadfinderzeiten kennt und mit der er drei Kinder hat.