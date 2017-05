Kiel, Düsseldorf – Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen wird heute im nördlichsten deutschen Bundesland Schleswig-Holstein erwartet. Alles dreht sich um die Frage, ob es der SPD gelingen wird, die stärkste Kraft im Land zu bleiben oder ob der CDU der Machtwechsel gelingt. Im Duell zwischen SPD-Ministerpräsident Torsten Albig und dem bislang unscheinbaren CDU-Herausforderer Daniel Günther haben bis zur letzten Minute auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und Bundeskanzlerin Angela Merkel die Werbetrommel gerührt, um ihre Wählerschichten zu mobilisieren.

Gleich drei Erhebungen der vergangenen zwei Wochen sehen die CDU mit 33 bzw. 32 Prozent klar als Siegerin vor den Sozialdemokraten. Die SPD, die mit den Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW) in der so genannten „Dänen-Koalition“ regiert, kommt demnach nur auf 29 bis 31 Prozent. Sowohl die Grünen als auch die FDP dürften zwischen zehn und zwölf Prozent der Wählerstimmen erlangen. Bangen um den Einzug ins Landesparlament muss hingegen die Alternative für Deutschland (AfD), die nach ihrer internen Selbstzerfleischung an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern droht.

Ministerpräsident Torsten Albig (53) von der SPD bleibt trotz des Vorsprungs der Union demonstrativ gelassen. „Wahlausgänge in Schleswig-Holstein sind immer knapp, darauf sind wir eingestellt“, sagte Albig zum Tagesspiegel am Sonntag, er sei „überhaupt nicht nervös“. Experten zufolge unterlag der erfahrene Pragmatiker beim TV-Duell zwar seinem Herausforderer Daniel Günther, trotz Intensivwahlkampfs kennen die meisten Bürger den ehrgeizigen Aufsteiger aus der CDU aber noch so gut wie gar nicht.

Mehr noch als die Landtagswahl in Schleswig-Holstein wird aber jene in Nordrhein-Westfalen nur eine Woche später zu dem bedeutendsten Testlauf für die Bundestagswahl am 24. September.

Im größten deutschen Bundesland, wo 13,5 Mio. Wahlberechtigte zum Urnengang aufgerufen sind, lag monatelang die SPD unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft vor der CDU mit Spitzenkandidat Armin Laschet. Doch zuletzt mussten die mit den Grünen regierenden Sozialdemokraten rund um den abflauenden Hype um ihren Kanzlerkandidaten Martin Schulz Einbußen hinnehmen. Jüngsten Erhebungen zufolge liegen beide Parteien eine Woche vor der Wahl gleichauf bei 34 Prozent. (bea)