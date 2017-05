Von Thomas Schmidt/APA

Brüssel - Nach dem Willen der EU soll London für den Brexit Kosten von rund 100 Mrd. Euro übernehmen. Eine Forderung, die der britische Brexit-Minister David Davis am Mittwoch prompt zurückwies. Nach jüngsten Indiskretionen über ein konfliktreiches Dinner zwischen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und der britischen Premierministerin Theresa May wird klar: Vor dem Gesprächsstart wird der Ton rauer.

Der EU-Chefverhandler für die Brexit-Gespräche, der frühere französische EU-Kommissar Michel Barnier, will dabei betont sachlich bleiben. „Ich werde mich nicht durch Emotionen und Feindseligkeiten leiten lassen“, betonte er am Mittwoch bei der Vorstellung des von der EU-Kommission beschlossenen Verhandlungsmandats. Entgegen aller versprochenen Transparenz kommuniziert Barnier selbst keine Zahlen über die zu begleichenden Rechnungen. Aber Barnier bleibt in der Sache hart: Großbritannien habe als EU-Mitglied Verpflichtungen übernommen, „die muss man einhalten. Das ist eine Frage der Verantwortung“. Wenn es nicht gelinge diese Probleme zu lösen, „fliegt uns das alles um die Ohren“.

Nicht 60 sondern 100 Milliarden?

Barnier warnte ohne Finanzausgleich zwischen der EU und Großbritannien drohten politische und rechtliche Schwierigkeiten mit tausenden von Projektentwicklern, die bis zum Ende der Finanzperiode 2020 auf die EU-Regional- und Strukturhilfen angewiesen sind. Nach einem Bericht und eigenen Berechnungen der Financial Times kommen die Brexit-Kosten auf 100 Mrd. Euro - weit mehr als die bisher genannten 60 Mrd. Euro -, weil Frankreich und Polen auch nach dem für 2019 vorgesehenen EU-Austritt die Briten bei den EU-Agrarzahlungen mit zur Kasse bitten wollen.

Die Rechnung begleichen sollen die Briten nicht nur bei Verbindlichkeiten das EU-Budget betreffend, sondern auch bei allen außerhalb des Budgets angesiedelten Fonds wie etwa die Entwicklungshilfe (EDF) oder die sechs Milliarden Euro schwere Unterstützung für die Türkei im Rahmen des Flüchtlingsdeals. Dazu kommen Verbindlichkeiten und Garantien gegenüber der Europäischen Investitionsbank (EIB), dem Europäischen Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) und der Europäischen Zentralbank (EZB).

Last but not least soll Großbritannien auch die Kosten für die Brexit-Gespräche selbst zahlen und für die Übersiedlung der EU-Banken- und der Arzneimittelagentur aus London auf den Kontinent. Auf der anderen Seite verwehrt die EU-Kommission Großbritannien eine Abgeltung für gemeinsame Besitztümer wie Gebäude. Die Begründung lautet: Diese würden der EU und nicht den Mitgliedstaaten gehören, denn die Union besitzt eine eigenständige Rechtspersönlichkeit.

EU will ihre Bürger auf der Insel schützen

Der zweite große Brocken nach dem Geld ist eine praktikable Regelung für die Bürger auf beiden Seiten des Ärmelkanals. „Wir wollen, dass die Menschen so weiter leben können, als ob es den Brexit nie gegeben hätte“, sagt eine ranghohe EU-Kommissionsbeamtin. Es geht um Aufenthaltsrechte, Zugang zu den Gesundheits- und Bildungssystemen, die Anerkennung von Berufsabschlüssen für rund 4,4 Millionen Menschen - 3,2 Millionen EU-Bürger und 1,2 Millionen Briten -, die derzeit auf der jeweils anderen Seite arbeiten. Doch damit nicht genug: Auch die Pensionsansprüche von nicht mehr aktiv Beschäftigten sollen gewahrt bleiben. Hier habe man nicht einmal genaue Zahlen, um wie viele Menschen es eigentlich gehe, räumt die EU-Kommission ein.

Barnier macht dann gleich unmissverständlich klar: Diese Rechte für die Bürger müssten vor dem Europäischen Gerichtshof Bestand haben - für die britische Regierung ist dies ein rotes Tuch. Die EU hat in den Verhandlungen einen entscheidenden Vorteil. Verweigert sich Großbritannien einer Einigung über die Modalitäten der Scheidung nach Artikel 50 des EU-Vertrags, wird die für London so wichtige Nachfolgeregelung in Form eines Freihandelsabkommens nicht in die Gänge kommen. Man könne Verhandlungen über eine Übergangsregelung nicht im Klima des Misstrauens beginnen, sagte Barnier. Im Oktober oder November will die EU entscheiden, ob genaue Fortschritte erzielt wurden, den Abschluss des „Scheidungsvertrags“ peilt Barnier weiter für Oktober 2018 an - unter Österreichs EU-Ratsvorsitz.

„Diese Verhandlungen werden sicher außergewöhnlicher Art sein", sagte Barnier. Und er räumt damit gleich mit optimistischen Ausblicken auf. „Einige haben Illusionen geschaffen, dass der Brexit keine wesentlichen Auswirkungen auf unser Leben hat oder dass die Verhandlungen schnell und schmerzfrei werden." Die Uhr ticke, sagte Barnier. Am 22. Mai sollen die EU-Staaten das Mandat beschließen. Nach den britischen Unterhauswahlen am 8. Juni könne dann in der Substanz verhandelt werden.