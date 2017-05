Berlin - Die rechtsextremen Umtriebe des „falschen Flüchtlings“ Franco A. hätten schon früher gestoppt werden können – ja müssen. Doch seine Vorgesetzten bei der Bundeswehr beließen es nach einer Masterarbeit mit fragwürdigem Inhalt bei einer mündlichen Ermahnung. In der 2013 verfassten Abschlussarbeit mit dem Titel „Politischer Wandel und Subversionsstrategie“ präsentierte der junge Soldat völkische Ideen und Verschwörungstheorien.

Bereits in der Einleitung legt die Arbeit in der vermeintlich wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Begriffen wie „Volk“, „Demokratie“, „Subversion“ oder auch „Einwanderung“ die Grundlagen für ihre rassistischen Betrachtungen. So wird etwa Immigration als Tabuthema bezeichnet. Im Text ist später mit Blick auf Hochkulturen wie Ägypten oder das alte Griechenland von einem durch den Einfluss „ausländischer Elemente“ herbeigeführten Untergang die Rede. Dasselbe Schicksal drohe dem „Westen“.

Obwohl ein Gutachter zu dem Schluss kam, dass das Manuskript ein Aufruf dazu sei, „einen politischen Wandel herbeizuführen, der die Verhältnisse an das vermeintliche Naturgesetz rassischer Reinheit anpasst“ und sich der Text in manchen Teilen „wie eine Gebrauchsanweisung für rassistische Propaganda“ lese, erfolgte nach Überprüfung durch den Wehrdisziplinaranwalt letztlich kein Eintrag in die Personalakte. Die Masterarbeit wurde zwar als „nicht bestanden“ bewertet, im selben Jahr schloss Franco A. sein Studium aber mit einer neuen Arbeit ab und begann seine Berufssoldaten-Laufbahn.

Anschlagsziele im Notizblock

Nach der Festnahme des Offiziers am Flughafen Wien am vergangenen Mittwoch, wo er eine auf einer Toilette versteckte Pistole an sich genommen hatte, und Ermittlungen in seinem Umfeld ist die Bestürzung in Deutschland groß. Franco A. hatte eine Todesliste geführt, mit mehreren prominenten Zielen für Terrorattentate. Nicht nur Politiker wie Alt-Bundespräsident Joachim Gauck und Justizminister Heiko Maas standen auf der Liste in seinem Notizblock, sondern auch der Zentralrat der Juden und der Zentralrat der Muslime, wie die Welt am Mittwoch berichtete.

Konkret wurden von ihm offenbar auch Aktionen notiert: „Sprengung Rothschild-Stein in Frankfurt“, heißt es da laut Welt. Auch Hinweise auf eine geplantes Attentat unter falscher Flagge ergäben sich aus den handschriftlichen Aufzeichnungen von Franco A. So heiße es in dem Kalender: „Gruppe Antifa: Granate Asylant werfen lassen, filmen.“ Und: „Polizeifunk abhören.“ Ebenfalls erwähnt werde die Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck: „Wenn Frau Haverbeck ins Gefängnis, dann Befreiungsaktion.“

Dem Vernehmen nach sollen zu der Gruppe um Franco A. noch mindestens vier weitere Soldaten gehört haben, darunter ein in Österreich ansässiger Reservist, der 2016 gemeinsam mit ihm an einer Wehrübung im französischen Illkirch teilgenommen haben soll.

Anerkennung als Flüchtling „David Benjamin“

Beinahe skurril ist das Versagen der Behörden auch in einem anderen Bereich. Franco A. meldete sich 2015 in Offenbach als syrischer Asylwerber „David Benjamin“, wurde anerkannt und bezog daher monatelang Sozialleistungen. Ein Antrag des 28-Jährigen beim Jobcenter im bayerischen Erding war bewilligt worden.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit erhielt Franco A. insgesamt 1600 bis 1700 Euro. Darauf hatte er als „anerkannter Flüchtling“ Anspruch. Das Jobcenter habe sich auf die Unterlagen verlassen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihm ausgestellt habe.

Von der Leyen verspricht Konsequenzen

Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen – die in der Affäre selbst in die Kritik geraten war – will als Konsequenz aus dem Skandal einen kritischen Blick auf die Disziplinarordnung der Bundeswehr werfen. Sie wolle schauen, „wo es Lücken gibt“, sagte von der Leyen am Mittwoch bei einem Besuch in der Kaserne in Illkirch, wo Franco A. zuletzt stationiert war.

Die Ministerin kritisierte außerdem den Umgang mit Wehrmachtsdevotionalien am Ex-Standort des Bundeswehroffiziers scharf. Sie habe sich das Zimmer zeigen lassen, in dem Wehrmachtsexponate seien. Dort sind bei der Untersuchung nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe Wehrmachtsbilder und ein Sturmgewehr mit eingeritztem Hakenkreuz gefunden worden. Das Zimmer dient als Gemeinschaftsraum der Soldaten.

Parallelen zum Rechtsterroristen Uwe Mundlos

Der Fall Franco A. erinnert stark an andere düstere Vorkommnisse aus der Vergangenheit. Schon einmal hat das Militär nicht genau hingeschaut bei einem Rechtsextremisten in den eigenen Reihen - mit verheerenden Folgen.

Uwe Mundlos, der später zum Rechtsterroristen wurde und gemeinsam mit seinen Komplizen vom „Nationalsozialistischen Untergrund“ ab dem Jahr 2000 eine beispiellose Mordserie beging, fiel schon in den 90er-Jahren beim Wehrdienst als Rechtsextremer auf. Bei ihm wurden damals Dinge gefunden, die keinen Zweifel an seiner Gesinnung ließen: ein Bild des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß, persönliche Visitenkarten mit dem Kopf von Adolf Hitler, rechte Musik, Flugblätter der NPD.

Im Fall Franco A. kam es zum Glück nicht zu den geplanten Gewalttaten, aber die Bundeswehr hat auch ihn viel zu lange gewähren lassen und muss sich nun einmal mehr unangenehmen Fragen stellen. (TT.com, dpa/APA/AFP)