Von Tom Körkemeier/Reuters

London – Auf beiden Seiten habe man geglaubt, dass ein Bluff genügen würde. Niemand der Beteiligten habe gedacht, dass es nötig sei, den ganzen Weg zu gehen. „Das tragische Pokerspiel hatte begonnen.“

Diese Einschätzung stammt nicht aus einem Kommentar zum Schlagabtausch zwischen EU-Kommission und britischer Regierung in der abgelaufenen Woche, sondern aus Christopher Clarks Buch „Die Schlafwandler“, in dem der Autor den Weg der europäischen Großmächte in den Ersten Weltkrieg beschreibt. Einen Krieg wird es wegen des EU-Austritts Großbritanniens kaum geben. Aber selbst die gemäßigte britische Zeitung „Guardian“ titelte am Donnerstag: „May erklärt Brüssel den Krieg“. Die britische Premierministerin hatte EU-Vertretern vorgeworfen, die Unterhauswahlen im Königreich beeinflussen zu wollen.

Es war der Höhepunkt einer Woche, in der sich die Gräben zwischen Brüssel und London deutlich vertieften und beide Seiten nicht damit sparten, den anderen bis aufs Blut zu reizen. Die Frage ist: Wie gut werden die Verantwortlichen diese Gräben nach den Parlamentswahlen am 8. Juni überwinden können, wenn sie sich an einen Tisch setzen und den EU-Austritt Großbritanniens verhandeln müssen?

Mahnende Worte aus EU-Staaten

In den EU-Staaten betrachtet man die jüngste Entwicklung jedenfalls mit Sorge. EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte bereits davor, dass die Gespräche unmöglich würden, wenn man sich bereits vor deren Beginn zerstreite. Die Verhandlungen seien auch so schon schwierig genug. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte am Freitag, dass auch künftig gute partnerschaftliche Beziehungen mit Großbritannien nötig seien.

So ganz scheinen diese Aufforderungen zur Mäßigung noch nicht angekommen zu sein. So stichelte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Florenz, er werde seine Rede in französischer statt englischer Sprache halten, weil Englisch „langsam aber sicher an Bedeutung“ in Europa verliere. Sein Kabinettschef Martin Selmayr, den viele britische und deutsche Medien verantwortlich machen für Indiskretionen aus einem Abendessen mit May und Juncker in London, bezeichnete in einem „Politico“-Interview den Brexit zwar als trauriges Ereignis. Er fand zudem wie Juncker respektvolle Worte für May. Am Ende des Interviews konnte er sich aber dann offenbar einen Rundumschlag gegen die britischen Medien nicht verkneifen, die er nur einmal im Jahr, nämlich im Urlaub in Spanien, lese.

100-Milliarden-Rechnung sorgt für Aufruhr

Jenen britischen Boulevardmedien, die für ihren aggressiven Ton gegenüber der EU bekannt sind und vor dem Referendum im Juni vergangenen Jahres kräftig Stimmung gegen „Brüssel“ und „EU-Bürokraten“ gemacht haben, lieferten weitere Ereignisse in der vergangenen Woche reichlich Munition: Etwa die von der Financial Times berechnete Summe von 100 Milliarden Euro, die Großbritannien wegen des Austritts an die EU abstottern müsse. EU-Chefunterhändler Michel Barnier erklärte indes umgehend, dass zunächst nur die Berechnungsmethode für die britischen Verpflichtungen geregelt werde, bevor überhaupt eine Zahl auf den Tisch komme.

In den oberen Etagen der britischen Regierung und der Finanzwirtschaft dürfte eine andere Meldung für Aufruhr gesorgt haben: Die EU-Kommission erwägt, wegen des Brexit das milliardenschwere Geschäft mit der Abwicklung (Clearing) von in Euro ausgebenen Derivaten aus London abzuziehen.

Scheinbar haben die Sticheleien aus Brüssel schon einen Effekt auf den britischen Inseln. Denn Mays Konservative konnten bei den Kommunalwahlen ersten Ergebnissen zufolge deutlich zulegen. Umfragen für die Wahl im Juni zufolge liegen die Konservativen mit 20 Prozentpunkten vor Labour. May hat mit ihrer Attacke gegen nicht näher bezeichnete EU-Vertreter auf ein altbewährtes Mittel britischer Politik zurückgegriffen, das schon ihrem Vorgänger David Cameron 2015 einen triumphalen Wahlsieg beschert hat: Die Polarisierung zwischen der britischen Souveränität und der angeblichen Bevormundung durch die EU.

May-Sieg bei Wahlen würde klare Fronten schaffen

Dieses Spiel ist auch der EU-Kommission bekannt. „Wir sind nicht naiv“, sagt deshalb deren Chefsprecher. Und obwohl sie sicher nicht gern den Prügelknaben für britische Politik und Presse gibt, ist ihr das Ergebnis dieses Spiels womöglich nicht ganz unrecht. Denn ein deutlicher Wahlsieg der Konservativen würde zumindest die Verhältnisse am Verhandlungstisch klären, ohne dass die Gefahr bestünde, dass May die Einigung mit der EU am Ende daheim nicht durchsetzen könnte. Außerdem hoffen einige EU-Vertreter darauf, dass sich May nach einem Wahlsieg jener Hardliner in ihren eigenen Reihen entledigen kann, die auch ohne ein Abkommen mit der EU zum Brexit bereit sind.

An die andere Option, dass die proeuropäischen Kräfte wie die britischen Liberaldemokraten bei den Wahlen das Rennen machen und den Brexit-Zug ganz aufhalten, glaubt angesichts der Umfragen derzeit kaum jemand. Darum ist das Szenario eines klaren, aber geordneten EU-Austritts des Königreichs auch in Brüssel derzeit der „Plan A“. „Niemand hat ein Interesse daran, dass die Verhandlungen scheitern“, sagt selbst Junckers Kabinettschef Selmayr. Die Frage bleibt nur, ob die Stimmung am Pokertisch bis zum 8. Juni nicht schon zu vergiftet ist, um vernünftige Verhandlungen zu führen. (APA/Reuters)