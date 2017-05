Düsseldorf – Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat sich am Sonntag eine hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Wie die Landeswahlleitung in Düsseldorf mitteilte, gaben bis Mittag im Durchschnitt knapp 34 Prozent der Wähler ihre Stimme ab. Bei der Abstimmung 2012 waren es bis Mittag 29,5 Prozent gewesen. Der Landeswahlleiter rief die Wahlberechtigten dazu auf, zur Wahl zu gehen.

In der Stadt Düsseldorf lag die Wahlbeteiligung bis zu Mittag bei mehr als 41 Prozent, in Duisburg gaben bis dahin gut 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Insgesamt waren am Sonntag rund 13,1 Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen, die Wahllokale bleiben bis 18 Uhr geöffnet.

Es wurde ein knapper Ausgang der Wahl erwartet: In den Umfragen lieferten sich zuletzt die SPD unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und die oppositionelle CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Armin Laschet ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit wechselnder Führung. Als wahrscheinlichste Regierungsoption nach der Wahl galt eine Große Koalition, die das derzeitige rot-grüne Landesbündnis ablösen könnte.

Die Wahl gilt als letzter und wichtigster Stimmungstest vor der deutschen Bundestagswahl am 24. September. (APA/AFP)