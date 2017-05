Rom/Brüssel – Die EU-Kommission hat am Mittwoch ein Verfahren gegen Italien wegen nicht gelöster Probleme bei der Abfallentsorgung eingeleitet. Der Mitgliedsstaat habe es verabsäumt, bis zum Jahr 2009 Mülldeponien nach den Vorgaben einer EU-Richtlinie zu adaptieren oder zu schließen. Derzeit verstoßen 44 Deponien gegen EU-Umweltgesetze.

Bereits 2007 hatte das oberste EU-Gericht Italien in diesem Zusammenhang wegen Verletzung von europäischem Recht schuldig gesprochen. Trotzdem gibt es insgesamt mehrere hundert illegale Deponien in fast allen italienischen Regionen. Die Maßnahmen der italienischen Behörden, das Problem in den Griff zu bekommen, reichen laut Brüssel nicht aus.

Italiens Umweltminister Gian Luca Galletti kritisierte unterdessen die hohen Kosten der Müllentsorgung im Ausland. Er prangerte damit indirekt die Stadt Rom an, die per Bahn Hausmüll in die Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr bei Zwentendorf (Bezirk Tulln) schickt. „Im Ausland Müll zu entsorgen, verstößt gegen die EU-Regeln und belastet die Taschen der Steuerzahler“, sagte er laut Medienangaben vom Mittwoch. Müllentsorgung im Ausland könne lediglich als Notstandsmaßnahme gelten.

Die Worte des Ministers der Demokratischen Partei gelten als Attacke gegen die Bürgermeisterin Roms, Virginia Raggi. Seit Dezember erreichen Züge mit römischen Hausabfällen die Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr. Raggis Partei, die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung um den Starkomiker Beppe Grillo, wies die Kritik Gallettis zurück.

Die Mülltransporte nach Österreich sind zur Entlastung der italienischen Hauptstadt dringend notwendig, die mit akuten Schwierigkeiten bei der Müllentsorgung konfrontiert ist. Auch nach Deutschland wird Müll mit der Bahn gebracht. Pläne für die Errichtung von Müllverbrennungsanlagen in Rom scheiterten an Anrainerprotesten. Dazu kamen Missmanagement und Korruption bei der Müllentsorgungsfirma AMA, bei der ein Finanzloch von 650 Millionen Euro klafft. (APA)