Brüssel, Innsbruck – Die EU-Kommission hat das Quotensystem für Medizinstudienplätze gebilligt, fordert Österreich jedoch auf, die Quote für Zahnmedizin bis 2019 abzuschaffen. Die EU-Behörde beschloss am Mittwoch, das lange anhängige Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich im Zusammenhang mit den Zugangsbeschränkungen zum Medizin- und Zahnmedizinstudium für Studierende aus anderen EU-Staaten einzustellen.

Ein Wegfallen der Quote hätte aufgrund der geografischen Nähe zu Deutschland vor allem die Medizin-Uni Innsbruck getroffen. Schon jetzt ist der Andrang deutscher Studierender groß. Die Zahl der österreichischen Absolventen sei rückläufig, die Quote dazu angetan, das öffentliche Gesundheitssystem zu schützen, hatte Österreich gegenüber Brüssel argumentiert. Die Quote sieht vor, dass 75 Prozent der Studienplätze in der Humanmedizin für österreichische Maturanten reserviert sind, 20 Prozent stehen EU-Bürgern und fünf Prozent Nicht-EU-Bürgern zu.

Brüssel folgte gestern zu weiten Teilen der Argumentation. Die Beschränkungen für das Zahnmedizinstudium seien allerdings „nicht gerechtfertigt, da kein Mangel an Zahnärzten prognostiziert ist“, erklärte die Kommission. Sie behält sich das Recht vor, das Vertragsverletzungsverfahren weiterzuverfolgen, wenn die Beschränkungen für Zahnmediziner bis 2019 nicht beseitigt werden. Von den derzeit 1620 Medizin-Studienplätze entfällt der überwiegende Teil auf die Humanmedizin, nur 144 Studienplätze sind für angehende Zahnmediziner reserviert, in Innsbruck sind es 40 von 400 Plätzen.

Tirols Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg und LH Günther Platter (beide ÖVP) begrüßten die Beibehaltung der Quote. Es werde damit endlich Rechtssicherheit hergestellt und man habe sich Strafzahlungen in Millionenhöhe erspart. „Angesichts der im ärztlichen Bereich bevorstehenden Pensionierungswelle wäre Tirol ansonsten mittelfristig mit einem Ärztemangel konfrontiert worden.“ Zustimmung kam auch von der Universitätenkonferenz. In Wien, Graz und Innsbruck sei man erleichtert, meinte der Rektor der Wiener Medizin-Uni, Markus Müller. (APA, aheu)