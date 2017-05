Bei der Volksabstimmung in der Schweiz zum Energiegesetz zeichnet sich ein Ja zum langfristigen Ausstieg aus der Atomenergie ab. Laut einer Prognose des Forschungsinstituts gfs.bern haben die Bürger das Gesetz angenommen, das den Bau neuer Atomkraftwerke verbietet und den Ausbau der erneuerbaren Energien fördert. Demnach liegt der Ja-Anteil über 55 Prozent.

Das Verbot neuer Kernkraftwerke steht im neuen Energiegesetz, das die Regierung sich durch die Abstimmung absegnen lassen will. Die fünf bestehenden Kernkraftwerke sollen aber am Netz bleiben, so lange sie sicher sind. Die rechtskonservative SVP (Schweizerische Volkspartei) ist gegen das Gesetz und warnte vor massiv höheren Stromrechnungen. (APA/sda)