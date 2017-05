Paris – Die Partei des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron dürfte einer Umfrage zufolge bei der Sympathie der Wähler führen. Die sozialliberale Partei „La Republique en marche“ kann dem Meinungsforschungsinstitut Odoxa zufolge mit 29 Prozent der Stimmen rechnen.

Die Partei liegt damit vor dem rechtspopulistischen Front National mit 17 Prozent, den konservativen Republikanern mit 15 Prozent und der Linkspartei „La France insoumise“ mit 14 Prozent. Die bisher stärkste Kraft in der Nationalversammlung, die Sozialisten (PS), kommen der am Montag veröffentlichten Umfrage zufolge auf fünf Prozent. Odoxa befragte im Auftrag des Hörfunksenders France Inter und der Wochenzeitung „L‘Express“ am 22. und 23. Mai 1.014 Personen.

Aufgrund des Mehrheitswahlrechts in Frankreich ist das Wahlergebnis mit solchen Umfragen allerdings schwer vorauszusagen. Die Parlamentswahl soll am 11. und 18. Juni stattfinden.

Bis Ende September will Macron seine Arbeitsmarktreform durchs Parlament bringen. Danach sind Änderungen am System der Arbeitslosenversicherung und der Berufsausbildung geplant. Im kommenden Jahr ist eine Pensionsreform geplant. (APA/Reuters)