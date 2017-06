Paris – Französische Medien nennen ihn „Jupiter“: Nach seinem Einzug in den Elyseepalast steht Präsident Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl, ber der am heutigen Sonntag die erste Runde auf dem Programm steht, vor einem neuen Erfolg. Und schon gibt es Sorgen über eine fehlende Opposition.

Er versprach eine Revolution. Und Emmanuel Macron ist auf gutem Weg, sein Werk zu vollenden. Der jüngste französische Präsident aller Zeiten will bei der an diesem Sonntag beginnenden Parlamentswahl seine Macht festigen und in der Nationalversammlung eine deutliche Mehrheit erringen. „Handeln oder Ohnmacht“ - so lautet die Alternative laut Regierungssprecher Christophe Castaner.

Die Parlamentswahl ist die Fortsetzung der politischen Umwälzung in Frankreich. Denn bisher ist die Macron-Partei überhaupt nicht in der Volksvertretung präsent. Die bislang die Nationalversammlung dominierenden Sozialisten von Macrons Amtsvorgänger François Hollande müssen sich auf einen dramatischen Absturz einstellen. Auch die bürgerliche Rechte steht unter Druck. Über ein halbes Jahrhundert hinweg hatten Sozialisten und bürgerliche Rechte die Geschicke des Landes bestimmt. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Warum ist die Wahl so wichtig?

Bei der Wahl entscheidet sich, ob die Franzosen ihrem neuen Präsidenten Emmanuel Macron auch eine parlamentarische Mehrheit geben. Die braucht der Staatschef für seine Reformvorhaben: Ohne eine Mehrheit in der Nationalversammlung kann er keine Gesetze durchbringen. Die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung mit ihren 577 Abgeordneten liegt bei 289 Mandaten.

Wie läuft die Wahl ab?

Wie auch die Präsidentschaftswahl findet die Parlamentswahl in zwei Runden und nach dem Mehrheitswahlrecht statt. Für einen Sieg im ersten Wahlgang braucht ein Kandidat in seinem Wahlkreis eine absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen. Nötig sind zugleich mindestens ein Viertel der Stimmen aller Wahlberechtigten.

Gelingt dies keinem der Kandidaten, treten die beiden Bestplatzierten in der zweiten Wahlrunde am 18. Juni gegeneinander an. Es qualifiziert sich außerdem jeder weitere Kandidat, der im ersten Wahlgang mindestens 12,5 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten erhält. Deswegen können es pro Wahlkreis auch drei oder noch mehr Kandidaten in die zweite Runde schaffen, in der eine relative Mehrheit für einen Sieg reicht.

Welchen Ausgang sagen Umfragen voraus?

Meinungsforscher rechnen mit einem deutlichen Sieg des Macron-Lagers: Die Bewegung La Republique en Marche (Die Republik in Bewegung) könnte zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei MoDem im ersten Wahlgang auf rund 30 Prozent kommen.

Umfragen sehen die konservativen Republikaner bei 22 Prozent, die rechtspopulistische Front National von Marine Le Pen bei 17 Prozent, die Bewegung La France insoumise (Das unbeugsame Frankreich) des Linkspolitikers Jean-Luc Melenchon bei elf Prozent und die Sozialisten von Ex-Staatschef François Hollande bei nur acht Prozent.

Das Mehrheitswahlrecht in zwei Runden führt dazu, dass eine Partei letztlich deutlich mehr Abgeordnetenmandate erringen kann als ihr Abschneiden im ersten Wahlgang vermuten lässt - oder deutlich weniger. Entscheidend ist die Umverteilung der Wählerstimmen zwischen den beiden Wahlgängen.

So kann das Macron-Lager Prognosen zufolge mit einer satten absoluten Mehrheit von mehr als 350 Abgeordneten rechnen. Die Republikaner könnten als zweitstärkste Kraft rund 120 Sitze erhalten. Die Front National kann hingen nicht sicher sein, die für die Bildung einer Fraktion notwendigen 15 Abgeordneten zu bekommen.

Wann gibt es erste Hochrechnungen?

Die ersten Wahllokale in Frankreich schließen heute, Sonntag, um 18.00 Uhr, in den großen Städten zwei Stunden später. Dann veröffentlichen französische Medien auch erste Hochrechnungen. Die Grundtendenz dürfte dann bereits klar sein.

Dabei gibt es eine Besonderheit: Wegen des Mehrheitswahlrechts gibt die landesweite Stimmverteilung der Parteien nur eingeschränkt Aufschluss über die Sitzverteilung in der Nationalversammlung. Denn letztlich kommt nur ins Parlament, wer seinen Wahlkreis gewinnt. Und diese Entscheidung dürfte in der Mehrzahl der Wahlkreise erst in der Stichwahl eine Woche später fallen. Umfrageinstitute berechnen deshalb auf Basis der Zahlen der ersten Runde Spannbreiten, wie viele Mandate jede Gruppierung letztlich erreichen könnte.

Die vollständigen Ergebnisse des ersten Wahlgangs wurden bei der vorangegangenen Parlamentswahl vor fünf Jahren erst Montag früh veröffentlicht. Damals wurden nur 36 von 577 Sitzen bereits in der ersten Runde vergeben.

Welche Sicherheitsmaßnahmen wurden ergriffen?

In Frankreich herrscht wegen der hohen Anschlagsgefahr der Ausnahmezustand, der eigens für die diesjährigen Wahlen verlängert wurde. Wie auch bei der Präsidentschaftswahl gelten bei der Parlamentswahl massive Sicherheitsvorkehrungen: 50.000 Polizisten und tausende Soldaten sind am Wahlsonntag im Einsatz. An den rund 67.000 Wahllokalen sind unter anderem Taschenkontrollen geplant. (APA, dpa, TT.com)