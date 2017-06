Innsbruck – Schweden verzeichnete 2015 doppelt so viele Asylanträge wie Österreich. Daraufhin sah sich die rot-grüne Regierung gezwungen, Grenzkontrollen einzuführen und die Aufnahmeregeln zu verschärfen. „Die Erfahrung des Jahres 2015 zeigt, dass die Gesellschaft manchmal an praktische Grenzen stößt. Gesundheitsversorgung, Unterkunft, Schulbildung – wir waren schlicht nicht auf die Zahl der Flüchtlinge vorbereitet“, sagte Schwedens Botschafterin Helen Eduards der TT.

Von einer Obergrenze will das offizielle Schweden jedoch nichts wissen: „Die Debatte sollte sich eher damit befassen, wie wir in der Lage sind, unseren internationalen Verpflichtungen nachzukommen.“ Dafür müssten auch andere in Europa ihren Beitrag leisten, deutet Eduards an. „Langfristig ist das kein Thema, das irgendein Land alleine bewältigen kann. Das funktioniert nicht mit den vier Grundfreiheiten in der EU.“ Eine Lastenteilung in der Union könne allerdings „zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich aussehen“, meint die Botschafterin. Es gehe jedenfalls nicht darum, Migration zu stoppen, sondern damit umzugehen.

Der Zuzug von Menschen aus anderen Kulturen bedeutet auch eine Herausforderung für Schwedens Politik der Gleichberechtigung der Geschlechter. Eduards verweist zunächst auf den Rechtsstaat: „Es gibt Gesetze etwa zum Thema sexuelle Belästigung, zu Chancengleichheit am Arbeitsmarkt usw. Jeder, der in Schweden lebt, hat diese Gesetze zu respektieren.“ Zudem gebe es gezielte Programme, die etwa junge Menschen über gesundheitliche und rechtliche Fragen von Sexualität aufklären, sowie allgemeine Integrationsbemühungen, die schon im Kleinkindalter ansetzen.

Schwedens Regierung ist weltweit die erste, die sich als feministisch bezeichnet. Das heißt in der Praxis beispielsweise, dass jede Maßnahme der Regierung darauf geprüft wird, wie sie sich auf das Verhältnis der Geschlechter auswirkt. Zwar gilt Schweden in dieser Hinsicht ohnehin bereits als Vorzeigeland. Aber Eduards gibt zu bedenken: „Es gibt strukturelle Probleme – Grenzen für das, was Frauen in der Gesellschaft beitragen und erreichen können. (...) Eine feministische Regierung zu haben heißt, dass wir noch nicht zufrieden sind.“ (floo)