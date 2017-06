London - Angesichts des Ringens um die künftige Regierung in Großbritannien hat die EU vor weiteren Verzögerungen beim Start der Brexit-Gespräche und sogar vor einem Scheitern der Verhandlungen gewarnt. Drei Monate nach dem Austrittsantrag der Briten müssten beide Seiten „endlich mit den Verhandlungen“ über den EU-Austritt beginnen, sagte der europäische Chefunterhändler Michel Barnier. „Wir haben keine Zeit zu verlieren.“

Barnier hatte mit den Brexit-Gesprächen auf politischer Ebene ursprünglich ab dem kommenden Montag beginnen wollen. Angesichts der andauernden Verhandlungen zwischen den Tories von Premierministerin Theresa May und der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) über eine Zusammenarbeit nach den britischen Unterhauswahlen vom Donnerstag ist dieser Termin aber ungewiss.

Barnier: „Bereiten uns auf alle Optionen vor“

„Ich brauche auf der anderen Seite des Tisches eine britische Delegation mit einem Delegationsleiter, der stabil, verantwortlich und mit einem Mandat ausgestattet ist“, sagte Barnier. Er warnte laut Süddeutscher Zeitung dabei vor den Folgen weiterer Verzögerungen für das von Großbritannien angestrebte Freihandelsabkommen. Denn vor den künftigen Beziehungen müsse erst über den Austritt und die „Bedingungen der Scheidung“ gesprochen werden.

Für die Austrittsverhandlungen sind gemäß dem EU-Vertrag zwei Jahre Zeit. Bis Ende März 2019 bleibt Großbritannien dabei EU-Mitglied. Barnier schloss auch ein Scheitern der Gespräche über einen geordneten Austritt nicht aus. „Wir bereiten uns auf alle Optionen vor“, sagte er. Ein Platzen der Verhandlungen werde aber „gravierende und ernste“ Folgen für beide Seiten haben - vor allem aber für Großbritannien.

Geheime Verhandlungen über „weichen“ Brexit?

Premierministerin May stand bisher für einen „harten Brexit“ mit einem Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt. In ihrer konservativen Partei gibt es aber Vertreter, die einen harten Schnitt mit womöglich weitreichenden Folgen für die britische Wirtschaft vermeiden wollen. Britische Medien berichteten über geheime Verhandlungen von Tory-Ministern mit Politikern der oppositionellen Labour-Party über einen „weichen“ Brexit. An den Geheimgesprächen sind laut Daily Telegraph mehrere hochrangige Minister aus Mays Kabinett beteiligt.

Für einen weichen Brexit sprach sich am Dienstag der frühere Außenminister William Hague aus. May sollte in den Verhandlungen mit der EU die Priorität auf das Wirtschaftswachstum legen und dies über das Ziel stellen, die Zahl von Menschen zu kontrollieren, die nach Großbritannien zum Arbeiten kommen. „Dies würde eine Bereitschaft zeigen, den schottischen Konservativen, den Wirtschaftsorganisationen und in gewisser Weise auch den Oppositions-Parteien in bestimmten Punkten entgegenzukommen“.

May: „Habe uns diesen Schlamassel eingebrockt“

Ein Sprecher Mays hatte dagegen am Montag betont, dass sich ihr Ansatz für die in Kürze beginnenden Brexit-Verhandlungen mit der EU nicht verändert habe. Der Brexit-Verhandlungsführer des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, forderte am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg Klarheit.

May gilt allerdings nach dem Verlust der Mehrheit der Tories im Unterhaus bei den Wahlen als politisch geschwächt. Am Montagabend übernahm sie die Verantwortung für die Verluste der Tories. „Ich habe uns diesen Schlamassel eingebrockt, und ich werde uns da auch wieder herausholen“, sagte sie bei einem Treffen mit Abgeordneten.

Fünf Tage nach der Parlamentswahl in Großbritannien wächst innenpolitische der Druck auf May, zügig zu einer Regierungsbildung zu kommen. Am Dienstagnachmittag waren Gespräche mit dem möglichen Partner, der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP), geplant.

Loses Bündnis mit nordirischer DUP angestrebt

Der neue Tory-Umweltminister Michael Gove sagte der BBC, eine „stabile Regierung“ sei im Interesse der Tories und der DUP. Nach der Kritik an der Entscheidung für die DUP als möglichem Mehrheitsbeschaffer hatten mehrere konservative Politiker hervorgehoben, dass nicht eine Koalition, sondern ein loses Bündnis angestrebt werde.

Die Verhandlungen mit der DUP über die Bildung einer von ihr unterstützten Minderheitsregierung laufen seit einigen Tagen. Am Wochenende hatten die Tories bereits eine Einigung verkündet, mussten dann aber wieder zurückrudern. Die DUP-Vorsitzende Arlene Foster spricht sich zwar für den Brexit aus, ist aber gegen einen zu harten Schnitt mit der EU. Die Aussicht, dass aus der Grenze nach Irland eine EU-Außengrenze wird, schürt in Nordirland viele Ängste.

Am Dienstagnachmittag soll das britische Unterhaus zum ersten Mal seit der Wahl zusammenkommen, um einen neuen Parlamentspräsidenten zu wählen. Bei der Sitzung in London leisten die neu gewählten Abgeordneten auch ihren Amtseid. Die eigentliche Eröffnung des Parlaments war für den kommenden Montag geplant. Queen Elizabeth II. liest dabei traditionell das Regierungsprogramm vor. Dieser Termin könnte nun aber laut BBC um einige Tage verschoben werden. (APA/AFP/Reuters/dpa)