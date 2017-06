London, Paris – Nach den Worten der britischen Premierministerin Theresa May können die Verhandlungen über einen Brexit in der kommenden Woche beginnen. May sagte nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris, an dem vereinbarten Kalender mit der EU werde festgehalten. Danach sollten die Gespräche am kommenden Montag beginnen.

Mehr dazu hier in Kürze. (APA, TT.com)