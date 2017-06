Berlin — Der deutsche Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Das berichtete die „Bild"-Zeitung am Freitag ohne Angabe einer Quelle. Der deutsche Altkanzler starb demnach am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren.

Die CDU, die Partei des ehemaligen Kanzlers, bestätigte den Tod von Kohl wenig später offiziell via Twitter. "Wir trauern", twitterten CDU und CSU. Der 1930 geborene CDU-Politiker war von 1982 bis 1998 der am längsten amtierende Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Kohls Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag den Tod des Altkanzlers. Auch der frühere "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann meldete über Twitter den Tod Kohls. Diekmann gilt als enger Freund der Familie.

Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler. Er galt als Vater der Deutschen Einheit und einer der Persönlichkeiten, der die Deutschen überzeugte, die Deutsche Mark für den Euro aufzugeben. Seit einem schweren Sturz 2008 war er an den Rollstuhl gefesselt.

Kanzler der Einheit und Wegbereiter Europas

Die deutsche Einheit und die europäische Einigung sind zwei Seiten ein und derselben Medaille." Unter dieses Credo stellte Helmut Kohl sein politisches Wirken. Als Kanzler der Einheit und Wegbereiter von Europäischer Union und Euro sicherte sich der Ehrenbürger Europas den Eintrag in die Geschichtsbücher.

Doch der Glanz wurde getrübt durch die CDU-Spendenaffäre, in der sich Kohl ein Jahr nach seiner Abwahl über die Gesetze stellte und einen Bruch mit seiner Partei provozierte. In den folgenden Jahren saß er aber auch diese Schwierigkeit - wie so viele zuvor - aus und wurde wieder geachtet und hofiert. Am Freitag starb Helmut Kohl im Alter von 87 Jahren.



16 Jahre, länger als sein Vorbild Konrad Adenauer und länger als jeder andere seiner Vorgänger und Nachfolger, war Kohl Bundeskanzler. Zielstrebig hatte er auf das höchste Regierungsamt hingearbeitet. Nach einem gescheiterten Anlauf gegen den SPD-Kanzler Helmut Schmidt im Jahr 1976 hatte er sechs Jahre später sein Ziel erreicht. Mit Hilfe der FDP stürzte er Schmidt über das bisher einzige Misstrauensvotum in der deutschen Nachkriegsgeschichte und wurde 1983 in einer vorgezogenen Bundestagswahl klar bestätigt.



Kohl drehte Spott wegen Körpers um

Kaum ein anderer deutscher Spitzenpolitiker wurde so oft und eklatant unterschätzt wie Kohl. In den ersten Jahren seiner Kanzlerschaft sah sich der Pfälzer Spott und Häme wegen seiner Volksverbundenheit und der zunehmenden Körperfülle ausgesetzt. "Birne" war wohl der bekannteste Schmähruf seiner Gegner. Doch Kohl focht das nicht an. Er wurde immer mächtiger und auch massiger. Allein schon durch seine gewaltige Erscheinung flößte er bei Anhängern Respekt ein und wirkte auf Gegner einschüchternd. Er kanzelte gnadenlos diejenigen ab, die innerhalb der CDU an seinem Mythos kratzten.