Brüssel/Berlin/Wien/Washington - Weltweit löste der Tod des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl Betroffenheit aus. Der frühere US-Präsident George Bush senior würdigte den verstorbenen deutschen Altkanzler etwa als "einen der größten Staatenlenker von Nachkriegs-Europa". Bush bezeichnete Kohl in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung als einen "wahren Freund der Freiheit", der sein Leben der Aufgabe gewidmet habe, die demokratischen Institutionen in seinem Heimatland und anderswo zu stärken.

Nach dem Fall der Mauer hatten Kohl und Bush eng bei der Verhandlungen über den Zwei-plus-vier-Vertrag zusammengearbeitet, der den Weg zur deutschen Wiedervereinigung ebnete. Bush bezeichnete sein damaliges Zusammenwirken mit seinem "sehr guten Freund" als "eine der großen Freuden meines Lebens". Kohl sei in den damaligen Verhandlungen "wie ein Fels gewesen, also "sowohl standfest als auch stark".

Van der Bellen, Kurz und Kern: Großer "Staatsmann" gestorben

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) haben sich betroffen vom Ableben Helmut Kohls gezeigt. Wortgleich bezeichneten die beiden ihn am Freitag in Aussendungen als "großen Europäer" und "Staatsmann". Kurz wies darauf hin, dass Kohl auch "maßgeblich den österreichischen EU-Beitritt unterstützt" habe.

Der Bundespräsident erinnerte daran, dass Kohl am Schlachtfeld von Verdun "Hand in Hand" mit dem französischen Präsidenten Francois Mitterrand der Kriegstoten gedachte "und dass er die Einführung des Euro in Deutschland durchsetzte". "Sein staatsmännisches Geschick zeigte Kohl, als er die Chance ergriff und die Wiedervereinigung Deutschlands erreichte."



Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) würdigte den verstorbenen deutschen Altkanzler Helmut Kohl als "zentralen Mitgestalter der Europäischen Union, wie wir sie heute kennen". "Helmut Kohl hat im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschrieben. Europa trägt seine Handschrift", teilte Kern am Freitagabend in einer Aussendung mit.



Netanyahu: Einer der größten Freunde Israels

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu äußerte "tiefe Trauer" über den Tod des früheren deutschen Bundeskanzlers. Der im Alter von 87 Jahren gestorbene Kohl sei "einer der größten Freunde des Staates Israel" und der Sicherheit des jüdischen Staates "vollkommen verpflichtet" gewesen, sagte Netanyahu am Freitag nach Angaben seines Büros.

"Kohl war der Führungspolitiker, der Deutschland in Entschlossenheit und mit sicherer Hand vereint hat", sagte Netanyahu. "Seine Sympathie für Israel und den Zionismus ist bei vielen Treffen mit mir deutlich geworden, und in seiner entschlossenen Haltung für Israel, die er immer wieder in Europa und internationalen Foren gezeigt hat."



EU-Ratspräsident Donald Tusk teilte er am Freitag in Brüssel auf Twitter mit: "Ich werde mich stets an Helmut Kohl erinnern. Ein Freund und ein Staatsmann, der geholfen hat, Europa wiederzuvereinen." EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich tief betroffen vom Tod des früheren deutschen Bundeskanzlers. "Helmut Kohl war ein großer Europäer und ein sehr guter Freund", teilte Juncker am Freitagabend mit. "Ohne Helmut Kohl gäbe es den Euro nicht." Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben.

Merkel: Kohl war "Glücksfall für Deutschland"

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl (beide CDU) als "Glücksfall für uns Deutsche". Die in Ostdeutschland aufgewachsene Kanzlerin hob am Freitag auch ihre ganz persönliche Verbundenheit mit seinem Wirken hervor: "Helmut Kohl hat auch meinen Lebensweg entscheidend verändert", sagte sie am Abend in Rom. Dort wird sie am Samstag von Papst Franziskus im Vatikan empfangen. Kohl war am Morgen im Alter von 87 Jahren gestorben.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich "sehr traurig" über den Tod Kohls. Er sei ein "persönlicher Freund" von Guterres gewesen, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric am Freitag vor Journalisten in New York. "Es ist offensichtlich, welche historische Rolle Herr Kohl bei der Wiedervereinigung von Deutschland nur ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer gespielt hat und beim historischen Weg, auf den er Deutschland gebracht hat, indem er es so gut durch die Wiedervereinigung geführt hat." (TT.com/APA/dpa/Reuters/AFP)