London/Brüssel - Fast genau ein Jahr nach dem Votum der Briten für den EU-Austritt sitzen die Brexit-Unterhändler am Montag ab 11 Uhr erstmals an einem Tisch. Ziel des Treffens ist es, sich zunächst auf den Ablauf und die Organisation der Verhandlungen zu einigen.

Bis Ende März 2019 soll eine Vereinbarung über die Trennung und Eckpunkte für die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union unter Dach und Fach sein.

"Uns verbindet mehr, als uns trennt"



Geleitet werden Brüsseler Gespräche von EU-Chefunterhändler Michel Barnier und dem britischen Brexit-Minister David Davis. Davis gab sich in einer ersten Stellungnahme vor Journalisten sehr zuversichtlich und versöhnlich. "Uns verbindet mehr, als uns trennt", sagte er. Man gehe positiv und konstruktiv in die Gespräche. Ziel sei eine besondere und tiefe Partnerschaft mit der Europäischen Union.

Barnier sagte, das Ziel sei klar, es müssten die Unsicherheiten durch den Brexit vor allem für die Bürger geklärt werden. Außerdem gehe es um die Grenze in Irland und Nordirland. Und er hoffe auf einen konstruktiven Start der Verhandlungen.



Bürger, Grenzen und sehr viel Geld



Die EU hat eine Abfolge vorgegeben, die Großbritannien inzwischen offenbar akzeptiert. Zunächst soll über drei wichtige Themen gesprochen werden: Erstens die Rechte der rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und der rund eine Million Briten in den bleibenden 27 EU-Ländern.

Zweitens die Abschlussrechnung für die britische EU-Mitgliedschaft, die sich Schätzungen zufolge auf rund 100 Milliarden Euro belaufen könnte. Und drittens die weitere Durchlässigkeit der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland.

Die britische Regierung geht nach der Wahlschlappe der Konservativen von Premierministerin Theresa May geschwächt in die Verhandlungen. Spekulationen über eine Neuausrichtung der Brexit-Politik erteilte London aber eine Absage. May will ihr Land nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion führen und stattdessen ein besonderes Freihandelsabkommen abschließen.

So sehen die Briten die Gespräche

Der britische Außenminister Boris Johnson rechnet mit einem "erfreulichen" Ausgang der Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens. "Ich denke, dass dieser gesamte Prozess zu einer erfreulichen Lösung führen wird", sagte Johnson am Montag vor Beginn der Brexit-Verhandlungen auf dem Weg zu einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Beide Seiten könnten vom Brexit profitieren.

Für Brexit Minister David Davis steht nur eines zu 100 Prozent fest: Das Vereinigte Königreich wird definitiv aus der EU austreten. Aber Großbritannien kehre Europa nicht den Rücken zu, sagte er am Wochenende. Bereits vorher vertrat Davis die Haltung, dass die Ergebnisse für alle zufriedenstellend sein müssten. "Es ist lebenswichtig, dass der Deal, den wir schließen, es sowohl dem Vereinigten Königreich als auch der EU ermöglicht, zu gedeihen", so Davis. Man strebe eine "tiefe und besondere Beziehung" mit "unseren engsten Verbündeten und Freunden" an.

Der britische Finanzminister Philip Hammond sagte dem TV-Sender ITV am Sonntag, dass sein Land Handelsbeziehungen mit der EU anstreben sollte, "die sich so nahe wie möglich wie die heutigen anfühlen".

So sehen EU-Vertreter die Gespräche



Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, zeigt sich indes offen für einen Verbleib der Briten in der Europäischen Union. "Den Briten steht der Weg offen, ihre Meinung zu ändern und wieder Teil der Europäischen Union zu sein", sagte der Belgier der Welt am Sonntag. Allerdings gäbe es dann für die Briten keine Sonderwünsche oder Rabatte mehr.

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich zum Start der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien für geordnete wirtschaftliche und politische Verhältnisse ausgesprochen. "Wenn wir das nicht schaffen, dann verlieren beide", sagte er am Montag vor Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg.

"Ich werde mich definitiv dafür einsetzen, dass es nicht attraktiver ist, außerhalb der Europäischen Union zu sein als in der Europäischen Union zu sein, aber ich werde mich gleichzeitig dafür einsetzen, dass wir eine Variante finden, wo die Rechtssicherheit der Menschen gewahrt bleibt", betonte Kurz in Hinblick auf EU-Bürger, die in Großbritannien leben und Briten, die sich in der EU aufhalten.

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel sieht nach der Wahlschlappe der konservativen britischen Regierung die Möglichkeit für einen Verbleib des Landes im EU-Binnenmarkt. "Vielleicht gibt es jetzt eine Chance, einen sogenannten 'weichen Brexit' hinzubekommen", sagte Gabriel der Zeitung Welt am Sonntag. Den britischen Konservativen von Premierministerin Theresa May warf der SPD-Politiker vor, sich "regelrecht verzockt" zu haben.(TT.com, APA, dpa, AFP)