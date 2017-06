Brüssel – Gleich zwei EU-Gipfel gibt es am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Zunächst wird auf Basis aller 28 EU-Staaten über die äußere und innere Sicherheit, die Russland-Sanktionen und die gemeinsame Verteidigungspolitik gesprochen. Der darauf folgende 27er Gipfel ohne Großbritannien beginnt am Abend mit einer Brexit-Debatte und wird mit Wirtschafts-und Handelsthemen sowie der Migrationsfrage fortgesetzt.

„Man kann sagen, dass wir uns in einem anderen politischen Umfeld treffen, als noch vor einigen Monaten, als Anti-EU-Kräfte im Aufwind waren“, versprüht - EU-Ratspräsident Donald Tusk in seinem am Mittwoch veröffentlichten Einladungsschreiben an die 28 Staats- und Regierungschefs zum Gipfel einigen Optimismus. Die EU werde „eher als Lösung und nicht als Problem“ gesehen, schrieb er. Paradoxerweise hätten die Herausforderungen der vergangenen Monate „uns mehr geeint als vorher“.

Terror, Russland und Flüchtlinge

Beim Gipfel sollen die Schwerpunkte auf drei Bereichen liegen. Zunächst gehe es um Sicherheit. „Terrorismus bleibt unsere Hauptbedrohung“, so Tusk. Die jüngsten Attacken hätten die neue Welle von Radikalisierung, die in den eigenen Ländern gewachsen sei, beleuchtet. Die EU werde nicht die Nationalstaaten im Kampf gegen den Terror ersetzen können, aber „die EU kann helfen, den Kampf zu gewinnen“.

Zustimmung zu EU steigt wieder

„Unsere Einheit ist genau der Grund, warum wir heute in einer besseren Lage sind, mit einem neugegründeten Optimismus für die Zukunft“, so Tusk. Doch dürfe man nicht nachlässig oder naiv sein. Die EU müsse beweisen, dass sie die Kontrolle über die Dinge, die manchmal erschreckend seien, wiedergewinne.

Dazu passt auch eine aktuelle Umfrage des amerikanischen „Pew Instituts“ in zehn EU-Ländern, darunter in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Griechenland. Sie zeigt, dass mit Ausnahme Italiens überall mehr Bürger die EU positiv sehen, als noch vor einem Jahr. Dennoch warten bei dem am Donnerstagabend beginnenden zweitägigen Treffen in Brüssel ausreichend schwierige Themen auf die EU-Chefs. Das zeigt nicht zuletzt die im Zuge des Brexit notwendige Verlagerung der EU-Arzneimittel-Agentur EMA bzw. der Bankenaufsicht.

Zwist um Flüchtlingspolitik

Der zweite Schwerpunkt ist für den Ratspräsidenten die illegale Migration. Der Plan, die Route über das Mittelmeer zu kappen, den man im Februar auf Malta besiegelt hat, funktioniert bisher kaum. „Seit Jahresbeginn sei die Zahl der Ankünfte in Italien um 26 Prozent gestiegen, und hätten 1900 Menschen ihr Leben verloren, schreibt Tusk in seinem Brief. Es gebe einige Fortschritte bei der Ausbildung der libyschen Küstenwache und die Festnahme von Schleppern, aber das sei „zu wenig“.

Es gehe aber nicht zuletzt darum, mehr Mittel für die libysche Küstenwache locker zu machen. Zudem soll die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern verstärkt werden. Das heiße Thema eines Umverteilungsmechanismus für Flüchtlinge in der EU wurde überhaupt von er Gipfel-Tagesordnung genommen.

Schließlich warnte Tusk vor einer „unkontrollierten Globalisierung“. Um den freien Handel zu schützen, müsse die EU beweisen, „dass wir Europa gegen jene verteidigen, die unsere Offenheit missbrauchen wollen“. Deshalb müssten die Handelsschutzinstrumente effizient sein. Unfaire Praktiken müssten verhindert werden, forderte der Ratspräsident.

Mehr Kooperation bei Verteidigung

Um größere Weichenstellungen geht es beim Thema Verteidigung: Eine „Ständige Strukturierte Zusammenarbeit“ auf diesem Gebiet, soll in den nächsten drei Monaten vorangetrieben werden, heißt es in einem Entwurf der Gipfelerklärung,

Gesucht wird noch ein Mechanismus, um Militäroperationen zu finanzieren. Heikel ist die Frage, wie viele der künftig 27 EU-Länder (21 davon in der NATO) sich an der gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik beteiligten werden.

Beute aus dem Brexit verteilen

Wenn dann Theresa May am Donnerstagabend gebeten wird, den Sitzungssaal im Brüsseler Ratsgebäude zu verlassen, wird der Gipfel erst in seine heiße Phase gehen. Die EU-Mitglieder haben dann schon über die gemeinsame Verteidigung gesprochen und auch über die Frage, ob die Sanktionen gegen Russland verlängert werden sollen.

Die EU hatte wegen der Ukraine-Krise ab Juli 2014 Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Sie richten sich unter anderem gegen russische Staatsbanken, den Im- und Export von Rüstungsgütern sowie die wichtige russische Öl- und Gasindustrie und laufen derzeit noch bis Ende Juli.

Auch der neue französische Präsident Emmanuel Macron wird dann seinen ersten großen Auftritt bei einem EU-Treffen hinter sich haben. Das Signal, das von diesem Multi-Themen-Gipfel ausgehen soll, ist klar: Fast auf dem Tag genau ein Jahr nach dem Schock des Brexit-Referendums wollen die Europäer Einigkeit und Stärke demonstrieren.

Dummerweise droht diese Harmonie ausgerechnet dann zu bröckeln, wenn May den Gipfel verlassen hat. Denn machen sich die verbleibenden Staats- und Regierungschefs daran, die erste Beute aus dem Brexit zu verteilen. Es geht darum, wohin jene EU-Agenturen umziehen, die derzeit ihren Sitz noch in London haben: die Europäische Arzneimittelbehörde EMA und die Europäische Bankenaufsicht EBA.

Beim EU-Gipfel geht es um das Verfahren, nach dem der künftige Sitz der Agenturen entschieden wird. Geplant ist ein Punktesystem samt Stichwahl. Immerhin, neben dem Prestige geht es um hochqualifizierte Jobs und viel Geld. Beispiel EMA: 17 Länder haben sich um die Behörde mit knapp 900 Mitarbeitern beworben, darunter Österreich.

„Vor allem aber ist der Poker zu später Stunde auch ein Test, ob die oft beschworene Einheit der EU-27 angesichts des Brexit hält, oder ob sie beim ersten kleineren Verteilungskampf schon wieder Geschichte ist“, schreibt dazu Spiegel Online am Donnerstag.

Auch dazu versprüht Tusk viel Optimismus. So warf er vor dem Gipfel sogar die Frage nach einem Rückzug der Briten vom Brexit auf: „Einige britische Freunde fragten mich, ob der Brexit rückgängig gemacht werden kann und ob ich mir vorstellen könne, dass Großbritannien Teil der EU bleibt“.

Tusk meinte, er habe geantwortet, dass die EU auf Träumen aufgebaut war, und es unmöglich schien, dass man sie erreicht.“ Also, wer weiß, Sie können sagen, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der einzige“, so der EU-Ratspräsident. (APA, AFP, TT.com)