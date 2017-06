London – Die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag ein ausführliches Dokument zu den Rechten von EU-Bürgern nach dem Brexit veröffentlicht. In dem 59 Punkte umfassenden Papier lehnt May dabei weiterhin den EuGH als Letztinstanz in Streitfällen ab. Der Europäische Gerichtshof werde keine Rechtszuständigkeit in Großbritannien haben, heißt es in dem Dokument.

Bereits beim EU-Gipfel vergangene Woche in Brüssel hatte May erklärt, dass kein EU-Bürger aus Großbritannien ausgewiesen werde. Umgekehrt müsse dies auch umgekehrt für britische Bürger in der EU gelten.

In der Frage der Gerichtszuständigkeit hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betont, es sei „nicht vorstellbar, dass der EuGH beim Einklagen der Rechte der EU-Bürger ausgeschlossen werden könnte“. (APA)