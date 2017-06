Berlin – Deutschland sagt „Ja“: Mit einer historischen Entscheidung hat der Bundestag am Freitag für die „Ehe für alle“ gestimmt. Bei 623 abgegebenen Stimmen sprach sich eine Mehrheit von 393 Abgeordneten für eine völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare aus. 226 Parlamentarier stimmten mit Nein, vier enthielten sich. Wie aus der Abstimmungsliste hervorgeht, stimmten auch 75 Abgeordnete der CDU/CSU für die „Ehe für alle“ – deutlich mehr als erwartet. Im Vorfeld war eher mit rund 20 Befürwortern aus den Reihen der Unionsfraktion gerechnet worden.

Merkel stimmte dagegen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stimmte dagegen: „Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau“, sagte Merkel nach der Abstimmung im Reichstagsgebäude. Sie selbst sei zu der Überzeugung gelangt, dass die Volladoption für gleichgeschlechtliche Paare möglich sein sollte. Doch der grundgesetzliche Schutz nach Artikel 6 beinhalte für sie die Ehe für Mann und Frau.

„Es war eine lange, intensive, für viele auch emotional sehr berührende Diskussion - das gilt auch für mich ganz persönlich“, sagte Merkel. „Deshalb hoffe ich, dass mit der Abstimmung heute nicht nur der gegenseitige Respekt zwischen den unterschiedlichen Positionen da ist, sondern dass damit auch ein Stück gesellschaftlicher Friede und Zusammenhalt geschaffen werden konnte.“

Von der Leyen und Altmaier unter Befürwortern

Mit Ja stimmten bei der CDU/CSU unter anderem Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Kanzleramtsminister Peter Altmaier, Kulturstaatsministerin Monika Grütters sowie CDU-Generalsekretär Peter Tauber (alle CDU). Von den Christsozialen gehörte der Wirtschaftspolitiker Hans Michelbach zu den Befürwortern. Die Abstimmung war freigegeben worden – alle Abgeordneten konnten unabhängig von der Linie ihrer Fraktion entscheiden.

Das Thema war zu Beginn der Woche von Kanzlerin Merkel aufgebracht worden. Bei einer Veranstaltung am Montagabend hatte sie auf eine Publikumsfrage nach der gleichgeschlechtlichen Ehe gesagt: „Ich möchte die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt per Mehrheitsbeschluss irgendwas durchpauke.“ Daraufhin preschte die SPD vor und setzte zum Ärger des Koalitionspartners Union eine Abstimmung noch in derselben Woche durch. (TT.com, dpa/AFP)