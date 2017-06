ür den Grünen-Politiker Volker Beck (56) war es ein ganz besonderer Tag: Der schwule Menschenrechtspolitiker hielt am Freitag in der Debatte, die in den Beschluss für die Ehe für alle mündete, seine letzte Rede nach 23 Jahren im Bundestag. Zugleich ist die Gleichstellung Homosexueller stets ein Kernanliegen von Becks Arbeit gewesen.

„Heute ist eine Bastion gefallen", sagte er nach der Abstimmung freudestrahlend der Deutschen Presse-Agentur, bevor er zu einer Versammlung von jubelnden Ehe-für-alle-Fans nahe dem Reichstagsgebäude stieß.

Beck engagierte sich seit den 80er-Jahren in der lesbisch-schwulen Bürgerrechtsbewegung in verschiedenen Funktionen. Für Aufmerksamkeit sorgte er immer wieder, wenn er bei Demonstrationen für die Schwulenrechte in autoritären Ländern anwesend war. Mehrfach wurde er dabei attackiert.

Dem überraschenden Bundestagsbeschluss maß er am Freitag auch eine beruhigende Funktion für Homosexuelle bei: „Er erspart uns einen Wahlkampf auf dem Rücken von Lesben und Schwulen." Nicht erreicht seien dagegen bisher die nötige Besserstellung von Transsexuellen sowie zahlreiche bohrende Menschenrechtsprobleme.