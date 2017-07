Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will Deutschlands Grenzen länger kontrollieren als bisher geplant. Der Außengrenzschutz in der Europäischen Union sei an vielen Stellen völlig unzureichend und die verbindlichen Schengen-Regularien würden nach wie vor nicht umgesetzt, sagte der CSU-Politiker der Bild am Sonntag. „Wenn sich diese Situation nicht grundlegend bessert, müssen wir die Binnengrenzkontrollen zwingend über November hinaus weiterführen, um bestmögliche Sicherheit zu garantieren“, so Herrmann. Deutschland kontrolliert an der Grenze seit September 2015. Kontrollen direkt am Brenner sorgen hingegen regelmäßig für einen Aufschrei Italiens, Deutschlands, Südtirols und der EU. Direkt am Brenner wurde um eine Million Euro ein Grenzmanagement an der Autobahn errichtet. Hochgefahren ist es nicht. Kontrolliert wird via Schleierfahndung im Hinterland. (TT)