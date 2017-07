Innsbruck, Bozen, Trient – Die gestrige Vorstandssitzung der Europaregion Tirol im Trentino mit den drei Landeshauptleuten wird vom ernüchternden Ergebnis einer Flüchtlingsstudie überschattet: Die Europäische Akademie Bozen kommt nämlich zum Schluss, „dass die Basis für eine gemeinsame euroregionale politische Strategie“ derzeit fehlt. Untersucht wurden die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise in den Landtagen in Bozen, Trient und Innsbruck 2015 und 2016 beschlossen wurden.

„Trotz der historisch gewachsenen starken gemeinsamen Identität als Grenzgebiet haben wir deutliche Unterschiede darin festgestellt, wie Tirol, Südtirol und Trentino mit der Flüchtlingsfrage umgehen“, erklärt die Minderheitenforscherin Verena Wisthaler von Eurac Research. Während Südtirol und das Trentino diskutieren, handelt Tirol, folgert die Studie, die im Jahrbuch für Politik „Politika 2017“ veröffentlicht wurde.

Insgesamt wird darauf verwiesen, dass zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Bundesland Tirol 6400 Asylwerber betreut wurden, in Südtirol und dem Trentino hingegen lediglich 1300. In den Landtagen von Bozen und Trient werde Italien als Transitland und die Flüchtlingsproblematik oft als temporäres Phänomen wahrgenommen, „der Tiroler Landtag bewegt sich demgegenüber im Rahmen der Definition Österreichs als Aufnahmeland“, analysierten die Studienautorinnen. Gleichsam stellen sie in der Herangehensweise an das Thema Flucht und Asyl große inhaltliche Unterschiede in der Europaregion fest: So würden die Tiroler Abgeordneten vor allem integrationsfördernde Maßnahmen wie Sprachkurse, das Eingliedern in den Arbeitsmarkt oder psychologische Betreuungsmöglichkeiten für die Asylwerber diskutieren. „In Südtirol hingegen ging es in den Landtagsdebatten vor allem darum, wie ein Flüchtling zu definieren sei, wie man die Ansiedlung erschweren könne (...)“, heißt es. Fazit: Trotz gemeinsamer „Taskforce“ würden die Differenzen nördlich und südlich des Brenners sowohl in der Bewertung der Lage als auch bei den vorgeschlagenen Maßnahmen überwiegen.

Die Landeshauptleute Günther Platter, Arno Kompatscher (Südtirol) und Ugo Rossi (Trentino) bemühten sich gestern in Sanzeno am Trentiner Nonsberg um eine einheitliche Position. Der Euregio-Beschluss vom Februar 2016 sei immer noch gültig, betonten sie. „Aufgrund der intensiven Zusammenarbeit in der Europaregion gibt es kein Chaos am Brenner“, sagt Platter. Die Kontrollen der italienischen und österreichischen Polizei hätten dazu geführt, dass es derzeit keine Grenzkontrollen direkt am Brenner benötige.

Von der EU fordern die drei Landeschefs eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge und eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Solidarität. Für Platter ist die wirksame Sicherung der EU-Außengrenzen ein zentrales Anliegen, „außerdem muss die illegale Migration in Italien gestoppt werden“. (pn)