London – Großbritannien treibt die Vorbereitungen für den Brexit voran. Die Regierung in London veröffentlichte am Donnerstag Gesetzesvorhaben, mit denen der EU-Austritt vollzogen werden soll. Im Kern geht es darum, wie EU-Gesetze in britisches Recht umgewandelt werden und wie die Oberhoheit des Europäischen Gerichtshofs auf der Insel beendet wird.

Die „Repeal Bill“ („Aufhebungsgesetz“) soll die 1972 geschaffene Grundlage für die EU-Mitgliedschaft des Landes aufheben. „Es ist eines der wichtigsten Gesetze, das jemals durch das Parlament gegangen ist“, sagte Brexit-Minister David Davis. „Und es ist ein großer Meilenstein in dem Prozess unseres Rückzugs aus der Europäischen Union.“

Demnach sollen Minister mit Rückendeckung des Parlaments Gesetze ändern können, damit sie nach der Umsetzung funktionieren. Diese Sonderregel gilt aber nur für zwei Jahre ab dem Tag, an dem Großbritannien die EU verlässt. Die Briten haben im Juni 2016 mit einer Mehrheit von rund 52 Prozent für den EU-Austritt (Brexit) gestimmt. Die Verhandlungen mit der EU laufen. Die EU-Mitgliedschaft soll am 29. März 2019 enden.

Nagelprobe für May

Für Regierungschefin Theresa May dürfte die wohl nach der Sommerpause beginnende Parlamentsdebatte über die umstrittenen Brexit-Gesetze zur Nagelprobe werden. May ist angeschlagen, seitdem ihre Partei bei der Parlamentswahl im Juni die absolute Mehrheit verloren hat. Sie führt nun eine Minderheitsregierung, die auf die Unterstützung einer kleinen nordirischen Partei - der Democratic Unionist Party (DUP) - angewiesen ist.

May sagte dem Rundfunksender BBC, sie sei „am Boden zerstört“ gewesen und habe „eine kleine Träne“ vergossen, als am Wahlabend die ersten Prognosen darauf hindeuteten, dass die Konservativen Mandate einbüßten. „Als das Ergebnis vorlag, war das ein völliger Schock.“

Die 60-Jährige will sich aber nicht öffentlich festlegen, wie lange sie noch im Amt ist. „Ich sehe, dass wir noch viel tun müssen, und als Premierministerin will ich mit dem Job vorankommen, das Leben der Menschen zu verbessern“, sagte May.

Über den am Donnerstag vorgestellten Entwurf zur Überarbeitung der Gesetzgebung soll im Herbst im Parlament abgestimmt werden. Die Opposition hat bereits angekündigt, Änderungen an den Plänen vornehmen zu wollen.

„Das wird die Hölle.“

„Wir haben ernsthafte Probleme mit der Herangehensweise der Regierung“, sagte der Brexit-Sprecher der Labour Party, Keir Starmer, dem Guardian. „Wenn die Regierung diese Punkte nicht thematisiert, werden wir das Vorhaben nicht unterstützen.“ Der Liberaldemokrat Tim Farron meinte im Hinblick auf die Parlamentsdebatte: „Das wird die Hölle.“

Die Oppositionsparteien erzürnt besonders, dass die Regierung vorgeschlagen hat, bestimmte Gesetze auch ohne vollständige Beteiligung des Parlaments durchbringen zu wollen. Davis rief die Abgeordneten auf, „im nationalen Interesse zusammenzuarbeiten“.

Die britische Regierung stellte am Donnerstag auch ihr Positionspapier für die bevorstehende Verhandlungsrunde über den EU-Austritt des Landes vor. Auf zentrale Forderungen aus Brüssel geht das Dokument allerdings nicht ein.

Die britische Wirtschaft sorgt sich unterdessen über negative Folgen des EU-Austritts. Eine Umfrage unter 7.700 Firmen signalisiere nur eine maue Konjunktur, teilten die Britischen Handelskammern (BCC) mit. „Für viele Branchen ist das Wachstum im besten Fall statisch, und im schlimmsten Fall fängt es an, sich zu verlangsamen“, sagte BCC-Generaldirektor Adam Marshall. „Dieses gedämpfte Konjunkturbild zeigt, wie wichtig es ist, dass wir in den nächsten Monaten so viel Klarheit wie möglich zur Übergangsphase beim Brexit bekommen.“

Sollte der Brexit langfristig das Wirtschaftswachstum dämpfen, kommt die Regierung nach Ansicht des Rechnungshofs nicht umhin, entweder Staatsausgaben zu senken oder Steuern zu erhöhen. (APA/Reuters/AFP/dpa)