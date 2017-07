Wien – Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat für seinen Vorschlag, Strafen für gewisse „Seenot-Retter“ im Mittelmeer einzuführen, heftige Kritik geerntet. Gerald Knaus, „Vater“ des EU-Flüchtlingsdeals mit der Türkei, sprach im Ö1-Mittagsjournal am Dienstag von einer „gefährlichen Zuspitzung einer relativ absurden Debatte“. Die Hilfsorganisation SOS Mediterranee nannte die Vorwürfe „mehr als zynisch“.

Sobotka hatte im Interview mit der Bild-Zeitung einzelnen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) vorgeworfen, direkt mit Schlepperbanden vor der Küste Libyens zu kooperieren. Ihre Boote würden in libysche Gewässer eindringen, um dort die Flüchtlinge direkt von den Schleppern zu übernehmen. In Italien seien in diesem Jahr bereits mehr als 85.000 Flüchtlinge angekommen. „Es ist absehbar, dass sich die Lage zuspitzt, dass das nicht gut geht“, so Sobotka.

Unterstützung für Sobotkas Vorschlag kam im Ö1-Mittagsjournal von ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Die Entscheidung über eine mögliche Bestrafung der NGOs liege bei den italienischen Behörden.

„Es würden mehr sterben, aber nicht weniger flüchten“

Jana Ciernioch, Sprecherin von SOS Mediterranee, wies diese Vorwürfe vehement zurück. Einer der Grundsätze der Organisation sei, nicht in libysche Territorialgewässer einzufahren. Außerdem: „Es ist ganz klar, wenn wir nicht vor Ort wären, würden noch mehr Menschen sterben, aber nicht weniger flüchten“, betonte sie. Die Menschen würden unabhängig davon flüchten, ob es Seenotrettung gebe oder nicht.

NGOs würden nur die „Lücke füllen“, die europäische Staaten nicht fähig seien zu schließen. Mit einem Anfang Juli vorgestellten EU-Plan, einem sogenannten Verhaltenskodex für Hilfsorganisationen im Mittelmeer, würde die Arbeit der NGOs nur erschwert und die EU versuche, von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken, erklärte Ciernioch. Auch Ärzte ohne Grenzen (MSF) hatte den Plan mit ähnlichen Worten kritisiert.

Verweis auf internationales Seerecht

Auch Knaus, Initiator des „EU-Türkei-Flüchtlingsdeals“, bemängelte das fehlende gemeinsame Vorgehen innerhalb der EU. Die Regierungen „wissen nicht, was sie tun sollen“, auch die Beweise für die gegen Hilfsorganisationen erhobenen Vorwürfe würden fehlen.

Außerdem herrsche Verwirrung über das internationale Seerecht, in dem klar festgeschrieben sei: „Jeder muss Leuten zu Hilfe kommen, die in Seenot geraten“. Knaus plädierte einmal mehr für schnellere, faire Asylverfahren und mehr Rückübernahmeabkommen mit Herkunftsländern der Flüchtenden. An dem Grundproblem werde sich durch die Beschuldigung von Hilfsorganisationen nichts ändern.

Van der Bellen besorgt über Schlagabtausch mit Italien

Unterdessen zeigt sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen besorgt über die verbalen Auseinandersetzungen zwischen der österreichischen und italienischen Regierung in Sachen Flüchtlingskrise. Der Bundespräsident äußerte Verständnis für die Position Italiens. Dieses sei „mit einem ernsthaften Problem konfrontiert“ und dränge „natürlich darauf, dass es da eine Art von europäischer Lösung gibt“.

Der italienische Staatssekretär für Europafragen, Sandro Gozi, hatte Österreich am Dienstag „die x-te Kehrtwende“ im Flüchtlingsstreit vorgeworfen. Gozi bezog sich auf Aussagen von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP), der Rom vor einem „Weiterwinken“ von Flüchtlingen gewarnt habe. Dabei sei die Brenner-Frage gerade erst in einem Telefongespräch zwischen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und dem italienischen Premier Paolo Gentiloni „gelöst“ worden, sagte der Staatssekretär.

Van der Bellen sagte, die Situation in Italien sei aus mehreren Gründen „kompliziert“. „Erstens sagt es sich leicht, die Mittelmeerroute zu schließen, aber wie macht man das?“ Zweitens fallen von den über das zentrale Mittelmeer nach Italien kommenden Menschen die wenigsten unter die Genfer Flüchtlingskonvention „und daher werden die wenigsten Anspruch auf Asyl haben, selbst wenn sie es beantragen“. (TT.com, APA)