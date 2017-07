Von Christian Jentsch

Innsbruck – Malta ist mit rund 420.000 Einwohnern das kleinste Land in der EU. Doch die Lage des Inselstaates im Mittelmeer zwischen Libyen und Italien auf der Flüchtlingsroute im westlichen Mittelmeer zwischen Afrika und Europa beschert dem kleinen Malta große Aufmerksamkeit, auch was die Zukunft der gesamten Union betrifft. Mangelnde Solidarität unter den Mitgliedsländern ließ die Union in der Flüchtlingskrise bereits öfters an ihre Grenzen stoßen.

Und Malta ist mittendrin – wie in Griechenland und nun vor allem in Italien betraten Zehntausende Flüchtlinge auf Malta erstmals europäischen Boden. Seit der Schließung der Balkanroute hat sich die Flüchtlingsroute ins westliche Mittelmeer verlagert. Meist von Libyen aus kamen im Vorjahr mehr als 180.000 Flüchtlinge und Migranten nach Europa.

In Malta selbst wurden im Vorjahr rund 1700 Asylwerber aufgenommen, seit 2012 waren es über 20.000. Die meisten von ihnen wurden freilich nach Italien gebracht. Und auch die in maltesischen Hoheitsgewässern geretteten Flüchtlinge landen meist in Italien.

Während seiner EU-Ratspräsidentschaft in den ersten sechs Monaten dieses Jahres versuchte Malta, den Gordischen Knoten in Europas Umgang mit der Flüchtlingskrise zu lösen. Vom Austrocknen der Flüchtlingsströme durch wirtschaftliche Hilfe für die Herkunftsländer vor allem in Afrika über den Aufbau einer effizienten libyschen Küstenwache – Libyen gilt als Brückenkopf für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa – bis hin zur solidarischen Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas.

„Europa braucht eine gemeinsame Strategie, kein einzelnes Land kann diese Krise alleine lösen“, erklärt Maltas Botschafter in Österreich, Keith Azzopardi, im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Und für Azzopardi ist klar: „Solidarität ist das Schlüsselwort für Europa. Sonst kann die Union nicht bestehen.“ Und an dieser Solidarität mangle es besonders in Hinsicht auf die Flüchtlingskrise. „Bei der Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas ist Malta jedenfalls als gutes Beispiel vorangegangen“, erklärt Azzopardi. Heute ist vor allem Italien mit dem Flüchtlingsansturm überfordert. Und bittet oft vergeblich um Unterstützung und Hilfe bei seinen europäischen Partnern. Auch Malta wurde in dieser Hinsicht lange alleine gelassen, so der Botschafter. Der Gipfel der 28 Staats- und Regierungschefs der EU beschloss Anfang Februar in Maltas Hauptstadt Valetta einen Zehn-Punkte-Plan als weiteren Schritt, um die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen. Der Plan zielt insbesondere darauf ab, die Überfahrt Zehntausender Menschen von Libyen nach Europa zu stoppen. So soll künftig enger mit der international anerkannten Übergangsregierung in Tripolis zusammengearbeitet werden, um in erster Linie die libysche Küstenwache zu stärken. Allerdings hat die Regierung in Tripolis nur wenig Einfluss in einem von politischem Chaos und Gewalt geprägten, tief gespaltenen Land, in dem Hunderte Milizen unbehelligt in einem Machtvakuum agieren – darunter lange auch dem IS nahestehende Verbände. Die aufgegriffenen Flüchtlinge sollen jedenfalls nach Libyen zurückgebracht werden, was heftige Kritik bei vielen Hilfsorganisationen hervorgerufen hat.

Azzopardi sieht zwar eine Verbesserung der Situation in Libyen, doch er spricht auch von Meldungen, wonach sich die Schlepperrouten weiter nach Marokko verschieben. „Die Schließung der Mittelmeer-Route wird jedenfalls nicht so einfach funktionieren wie die Schließung der Balkanroute“, weiß der Botschafter. Und eines ist für Azzopardi klar: „Mit der Flüchtlingskrise muss auch die humanitäre Krise gelöst werden. Es dürfen keine Menschen mehr im Mittelmeer sterben.“

Bereits im November 2015 wurde in Valetta bei einem EU-Afrika-Gipfel ein gemeinsamer Aktionsplan zur Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise verabschiedet. Der Plan sieht die Bekämpfung von Fluchtursachen wie Armut und Arbeitslosigkeit sowie Initiativen zur Konfliktvermeidung in Afrika vor. Um Afrika zu helfen, wurde ein mit 1,9 Mrd. Euro ausgestatteter Treuhandfonds geschaffen.

In der Flüchtlingskrise will Malta Europa auf einen gemeinsamen Kurs bringen. Und nach sechs Monaten maltesischer EU-Ratspräsidentschaft ist sich Azzopardi sicher: „Auch kleine EU-Staaten wie Malta können wichtige Entwicklungen in Europa anstoßen und gegenteilige Meinungen zusammenbringen. Europa kann nur mit Einigkeit Stärke zeigen.“