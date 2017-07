Athen/London – Rund ein Jahr vor Ende des dritten Rettungspakets wagt sich Griechenland zurück an den Kapitalmarkt. Nach dreijähriger Pause will der klamme Euro-Staat wieder eine Anleihe über fünf Jahre auflegen, wie die Regierung in Athen am Montag mitteilte. Sie beauftragte dafür ein Konsortium aus sechs Banken - Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs und HSBC. Der Deal gilt als Testlauf, wie Griechenland nach dem Ende des Euro-Rettungsschirms finanziell auf eigenen Beinen stehen kann.

Es ist die erste Schuldenaufnahme seit 2014, als Griechenland sich zwei Mal über den Kapitalmarkt Geld besorgte, bevor es wieder Finanzierungsprobleme gab. Zuletzt hatte auch der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Klaus Regling, das Euro-Land gedrängt, die Rückkehr an den Finanzmarkt vorzubereiten. Das dritte Hilfspaket von bis zu 86 Milliarden Euro endet im August 2018.

Zudem will Griechenland einen mit 4,75 Prozent verzinsten Fünf-Jahres-Bond mit der Laufzeit bis 2019 vorzeitig ablösen. Den Anlegern wird ein Rückkauf angeboten, Griechenland zahlt 102,6 Prozent des Nominalwertes in bar. Die Rendite des Papiers fiel nach der Ankündigung auf 3,42 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit der Emission 2014.

Moscovici begrüßt Griechenlands geplante Rückkehr an Finanzmarkt

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hat es begrüßt, dass Griechenland eine Rückkehr an die Finanzmärkte wagt. Die Lage in dem Land habe sich „spektakulär“ verbessert, sagte Moscovici am Dienstag bei einem Treffen mit dem griechischen Staatspräsidenten Prokopis Pavlopoulos, das im Fernsehen (ERT) übertragen wurde.

Athen müsse aber weiterhin die Reformen fortsetzen. „Wir sind noch nicht am Ende der Bemühungen“, sagte Moscovici.

Die Auktion für die fünfjährigen Staatsanleihen sollen drei bis vier Milliarden Euro einbringen. Die Ergebnisse der Auktion könnten möglicherweise schon am Dienstagabend bekanntgegeben werden.

