Innsbruck — Viel wird über den Brennerbasistunnel diskutiert: über die Baukosten von rund zehn Milliarden Euro, über die Sinnhaftigkeit, über Verlagerungseffekte und das verkehrspolitische Engagement der Europäischen Union. Im Gegensatz dazu erfolgen die Bauarbeiten seit Dezember 2009 unaufreget. Der Tunnel ist auf Schiene, heute feiert die österreichisch-italienische Basistunnelgesellschaft den Tunneldurchschlag vom Inntal ins Wipptal. Die bestehende neun Kilometer lange Umfahrung Innsbruck wird mit dem Brennerbasistunnel (BBT) verbunden.

BBT-Chef Konrad Bergmeister ist mit dem Fortschritt der Bauarbeiten zufrieden. „Rund 69 Kilometer Tunnel wurden seit Baubeginn ausgebrochen, davon 15 für den Hauptstollen." Erkundungstunnel, Hauptstollen sowie Verbindungen machen insgesamt einen Vortrieb von 230 Kilometern notwendig. Der Zeitplan hält, zwischen Ende 2026 und 2027 dürfte der Brennerbasistunnel in Betrieb gehen.

Ein Sorgenkind bleibt vor allem die nördliche Zulaufstrecke in Bayern. In Südtirol konnte hingegen im März ein Durchbruch erzielt werden. Für die Zulaufstrecke zwischen Franzensfeste und Waidbruck gibt es grünes Licht, die Bauzeit dürfte sieben Jahre betragen. Die Finanzierung der 1,6 Milliarden Euro teuren Strecke wurde von der italienischen Regierung beschlossen.

In Bayern stockt jedoch der Zulauf, nach heftigen Protesten hat der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Trassenfindung im bayerischen Inntal gestoppt. Der Dialog mit den Gemeinden im Raum Rosenheim wird neu aufgesetzt. Mittlerweile sind erneut Monate vergangen, das Verkehrsministerium ist noch keinen Schritt weitergekommen. Mit rund 20 Gemeinden soll der Dialog geführt werden. Danach wird erst der Planungsprozess in Angriff genommen. Erst zehn Jahre nach dem Basistunnel dürften die ersten Züge auf der Ausbaustrecke in Bayern rollen. Vor 2037 rechnet niemand damit. Die Kosten dafür werden mit 2,8 Milliarden Euro beziffert.