Brüssel - Die EU-Kommission hat Polen angesichts der „schweren negativen Auswirkungen auf die Unabhängigkeit der Justiz“ eine Ein-Monats-Frist zur Behebung gegeben. Die Drohung mit Artikel 7 - also dem Stimmrechtsentzug - bleibe aufrecht, erklärte der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel.

Die Kommission habe ihre rechtliche Analyse abgeschlossen. Es sei zwar zu begrüßen, dass der polnische Präsident gegen zwei der vier Gesetze sein Veto eingelegt habe. Aber trotzdem habe Brüssel eine dritte Empfehlung an Warschau geschickt. Er wolle nicht alle Details durchbesprechen, doch hoffe er auf einen konstruktiven Dialog. „Jeder polnische Bürger hat Recht auf einen unabhängigen Richter, der nicht aufgrund des Anrufs eines Ministers oder einer Partei entscheidet“, so Timmermans.

„Einhaltung der Verfassung“ gefordert

Der Vizepräsident kritisierte vor allem die Zwangspensionierung von Richtern. „Wenn das der Fall ist, kann der Artikel 7 sofort ausgelöst werden.“ Auch die Unterschiedlichkeit des Pensionsalters von Frauen und Männern im Justizbereich verstoße gegen den EU-Vertrag.

Die Kommission „hat nichts dagegen, wenn ein Land sein Justizsystem reformiert. Aber das muss zumindest unter Einhaltung der polnischen Verfassung und der internationalen Verpflichtungen geschehen“.

Timmermans weist „dummes Gerücht“ zurück

Als „völligen Blödsinn“ bezeichnete Timmermans, dass die EU-Kommission die Aktivierung des Artikels 7 gegen Polen und Ungarn zum selben Zeitpunkt plane. Auf eine entsprechende Frage sagte Timmermans, dies sei ein „dummes Gerücht“. Er würde „nie solche Spielchen spielen, dass man Länder zusammen wirft. Die werden einzeln behandelt und nicht im Wettbewerb miteinander.“

Das EU-Parlament hatte im Mai den EU-Rat aufgerufen, nach Artikel 7 des EU-Vertrags wegen rechtsstaatlicher Bedenken gegen Ungarn vorzugehen. Bei Polen hatte wiederum die EU-Kommission vor einer Woche angekündigt: „Wir stehen kurz davor, Artikel 7 auszulösen.“ Die Aktivierung des Artikels 7 sieht einen Entzug der Stimmrechte eines Mitgliedsstaates bei „schwerwiegender und anhaltender Verletzung“ von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor. Er ist bisher noch nie zur Anwendung gekommen.

Präsident Duda unter massivem Druck der Regierung

Wie am Mittwoch bekannt wurde, sei der polnische Staatspräsident Andrzej Duda unter erheblichem Druck gestanden, die beiden umstrittenen Gesetze über das Oberste Gericht und den Landesrichterrat doch noch zu unterzeichnen. Unmittelbar nachdem Duda am Montag im Fernsehen sein Veto angekündigt hatte, hätten ihn Regierungschefin Beata Szydlo und die Vorsitzenden beider Parlamentskammern aufgesucht.

Das berichtete die polnische Ausgabe des Nachrichtenmagazins Newsweek am Mittwoch. „Jarek (PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski) gibt dir eine Stunde, um deine Entscheidung zu ändern“, sagte demnach Sejmmarschall Marek Kuchcinski. Alle drei Besucher bei Duda gehören der allein regierenden, nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unter Jaroslaw Kaczynski an. Formal war zu diesem Zeitpunkt ein Rückzieher noch möglich, weil Duda die Gesetze noch nicht zurück in den Sejm, das Unterhaus des Parlaments, geschickt hatte. Ein Rückzieher hätte jedoch einen erheblichen Gesichtsverlust für das Staatsoberhaupt bedeutet.

Das Gesetz über das Oberste Gericht sieht die fristlose Entlassung der Richter des Justizorgans vor. Zudem wollte die PiS-Partei den bisher unabhängigen Landesrichterrat unter die Kontrolle des Parlaments stellen, in dem sie über die absolute Mehrheit verfügt. (TT.com, APA)