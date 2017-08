Innsbruck — Die Brexit-Verhandlungen treten auf der Stelle. Mitte Juli gingen EU-Unterhändler Michel Barnier und Londons Brexit-Minister David Davis nach viertägigen Verhandlungen ohne greifbare Ergebnisse auseinander. Topthemen waren etwa die Bleiberechte von EU-Bürgern und Briten sowie die finanziellen Forderungen der EU an Großbritannien. Und die Zeit drängt: Bis März 2019 wollen die Briten der EU den Rücken kehren. Doch ein geregelter Austritt ist beim aktuellen Verhandlungstempo nicht absehbar. Und auch innerhalb der britischen Regierung gibt es Meinungsunterschiede über die Abwicklung des Austritts.

Anfang der Woche sprach die angeschlagene Premierministerin Theresa May ein Machtwort und fixierte das Ende der Personenfreizügigkeit für EU-Bürger für März 2019. Die TT sprach mit der Politologin Melanie Sully, Direktorin des Instituts für Go-Governance in Wien und frühere Gastprofessorin am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Innsbruck, über die stockenden Verhandlungen und die Strategie auf beiden Seiten.

Bisher haben die Verhandlungen keine Ergebnisse gebracht. Ein Alarmsignal?

Melanie Sully: Es stimmt, Brexit-Minister Davis hat noch nicht viel vorgelegt. Das kann er freilich auch nicht. Zuvor muss erst einmal innerhalb Großbritanniens ein Konsens gefunden werden — innerhalb der Regierung, im Parlament und mit Schottland. Davis kann noch gar keine Details preisgeben.

Premierministerin May gilt seit der Wahlschlappe als politisch schwer angeschlagen — vor allem innerhalb ihrer Konservativen. Kann sie überhaupt noch die Richtung vorgeben?

Sully: May galt früher als sehr dominant. Nun kann sie nicht mehr im Alleingang einen harten Brexit ausverhandeln. Sie muss innerhalb der Regierung den Konsens suchen und sie muss sich auch mit der oppositionellen Labour-Partei austauschen. Und das muss kein Nachteil sein.

Die Zeit drängt. Können die Verhandlungen überhaupt bis zum Austrittstermin Ende März 2019 abgeschlossen werden?

Sully: Das wird sich ohne Übergangsphase wohl nicht alles ausgehen. Klar ist jedenfalls, dass beide Seiten einen ungeregelten Austritt verhindern wollen.

Hat sich bezüglich Brexit die Stimmungslage in Großbritannien gewandelt?

Sully: Die Skepsis gegenüber der EU ist weiterhin groß. In der britischen Diskussion geht es heute aber nicht mehr primär um die EU-Migranten, sondern vielmehr um den Zugang Großbritanniens zum Binnenmarkt, den London nicht verlieren will.

Das Interview führte Christian Jentsch